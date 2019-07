Real Estelí viaja a Rivas con casi todo su plantel para la Copa Nicaragua

Sólo Juan Barrera se quedará en Estelí. El capitán de la Selección de Futbol acaba de reportarse (va a su segunda semana) a la pretemporada del Real Estelí y por lo tanto quedó excluido del plantel que viajará a Rivas este miércoles para disputar el partido de vuelta de la Copa Nicaragua.

Los norteños enfrentan (2:30 p.m.) al Lianziur Masatepelt en Potosí, Rivas, en el único duelo —las otras llevas se disputarán el 31 de julio— de los octavos de final. El Tren del Norte citó a todo su plantel estelar con la intención de aumentar su ritmo competitivo para la Liga Concacaf el 30 de julio cuando reciba al Santa Tecla de El Salvador en la fase eliminatoria. Este sábado recibe al Real Madriz en el inicio de la Liga Primera.

El Tren del Norte doblegó 3-1 al plantel que representa a Rivas, aunque originalmente se fundó en Masaya. Lo más seguro es que se repita un resultado abultado porque los visitantes pondrán a jugar a sus figuras estelares en ofensiva: Jaime Moreno, el mexicano Marco Granados y el argentino Lucio Barroca, quienes deben ser suficientes para el imponerse. El objetivo principal es aumentar el ritmo de juego.

Las otras llaves

11:00 a.m., Las Sabanas vs. Managua FC

2:30 p.m., CD Ocotal vs. Municipal Jalapa

2:30 p.m., Atlético Somotillo vs. Diriangén

2:30 p.m., San Marcos vs. Real Madriz

2:30 p.m., UNAN vs. FC Gutiérrez

4:00 p.m., Juventus FC vs. FC Estelí

6:00 p.m., Ferretti vs. Chinandega FC

Todos los partidos se jugarán el 31 de julio