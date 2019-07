Renuncia el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, tras escándalo del “chatgate”

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, renunció a su cargo la noche de este miércoles tras varios días de protestas y paro general en la isla.

“Luego de escuchar el reclamo, hablar con mi familia, pensar en mis hijos y en oración he tomado la siguiente decisión: con desprendimiento hoy les anuncio que estará renunciando al puesto del gobernador efectivo el viernes 2 agosto de 2019, a las 5:00 de la tarde. Estos días estaré atendiendo asuntos pendientes que viabilicen una transición ordenada”, aseguró Roselló en discurso transmitido en la página de Facebook La Fortaleza de Puerto Rico.

Puede interesarle: Crisis en Puerto Rico: qué dicen los mensajes homófobos y sexistas que ponen en jaque al gobernador Ricardo Rosselló

“Hoy, honro la Constitución con mis acciones”, agregó Roselló, quien aseguró que en el cargo en el que estuvo por dos años y medio, quedará la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez.

Durante su mensaje, Roselló aseguró que durante su mandado rindió cuentas y siempre trabajó “por hacer de esta, una mejor isla”. Hizo referencia a las protestas que mantienen los puertorriqueños, las que calificó de contundentes y aseguró que el reclamo “lo he recibido con el más alto grado de humildad”.

El gobernador enfrentó una crisis política por el llamado “chatgate”, la filtración hace dos semanas de una conversación en la plataforma de mensajería Telegram en la que él y otros 11 hombres compartían comentarios considerados ofensivos por sus críticos, y por casos de corrupción en los que se acusa a exfuncionarios de su gobierno.

Los puertorriqueños celebraron la decisión de Roselló tras aguardar durante varias horas por el mensaje del gobernador. “Hoy el señor gobernador se estará dirigiendo hacia el pueblo de Puerto Rico directamente, en un mensaje en el que se encuentra trabajando este momento”, dijo a periodistas el secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira.

Lea además: Nombran a Boris Johnson como el nuevo primer ministro británico

Desde media tarde, decenas de periodistas aguardaban las palabras del gobernador en La Fortaleza, la casa de gobierno en San Juan. Entretanto, cientos de personas, entre ellos el reguetonero Nicky Jam, protestaban en las calles, ondeando banderas y tocando cacerolas.

Rosselló no comparece públicamente desde el lunes, cuando, mientras una multitud se manifestaba en su contra, dio una entrevista al canal Fox en la que mostró dificultades para nombrar a un político que lo apoye en la isla.

Puede interesarle: Crisis en Puerto Rico: 3 claves para entender por qué la isla no es ni un país ni un estado (y qué tiene que eso ver con las protestas contra Rosselló)

El diario local El Nuevo Día informó en la madrugada del miércoles, citando fuentes anónimas, que Rosselló dimitiría durante la jornada. “El gobernador Ricardo Rosselló Nevares no ha renunciado y continúa en Puerto Rico”, había respondido hacia mediodía el portavoz Maceira.

Residenciamiento

Entretanto, el presidente de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez, dijo en conferencia de prensa que si el gobernador no renuncia, se llevará a cabo un proceso de residenciamiento (destitución) que se inició el viernes pasado.

El viernes, Méndez encargó a un comité de tres juristas que analizara si había bases jurídicas para iniciar un juicio político. El informe, entregado este miércoles, determinó que sí, dijo Méndez.

Lea además: Ricky Martin y el rapero Rene Perez convocan otra marcha para exigir renuncia del gobernador de Puerto Rico

“La invitación está para que en las próximas horas el gobernador se pueda expresar y de esa manera evite que la Cámara de Representantes continúe con un proceso que ya comenzó”, dijo el legislador.

El informe, divulgado este miércoles por el canal hispano Telemundo, identifica cinco posibles delitos en la conversación de Telegram, entre ellos aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos, malversación de fondos públicos y negligencia en el cumplimiento del deber.

Lea también: La manifestación que exige la renuncia del gobernador de Puerto Rico, en imágenes

Las protestas no han cesado desde el 13 de julio, cuando el Centro de Periodismo Investigativo divulgó la totalidad del chat de Telegram.

Toca escuchar

El martes, Rosselló, de 40 años, había reiterado en un comunicado de prensa que no renunciaría, aunque ha afirmado que no buscará la reelección en noviembre de 2020. “El pueblo está hablando y me toca escuchar”, escribió, agregando que se concentrará en gobernar y no responderá más preguntas sobre la crisis política.

Una quincena funcionarios del gobierno han puesto sus cargos a la orden.

El Departamento de Justicia de Puerto Rico emitió una orden de allanamiento para los 12 miembros del chat, sin dar más detalles porque la investigación está en curso. En uno de los mensajes del polémico chat, un colaborador de Rosselló bromeaba sobre las víctimas del huracán María, que dejó casi 3,000 muertos en este territorio estadounidense en el Caribe.

Puede interesarle: Crisis en Puerto Rico: qué dicen los mensajes homófobos y sexistas que ponen en jaque al gobernador Ricardo Rosselló

A ello se suma que, el 10 de julio, la fiscalía ordenó el arresto de seis funcionarios acusados de malversar más de 15 millones de dólares de fondos federales para la recuperación tras el peor huracán en un siglo.

Antes del huracán, Puerto Rico ya padecía una grave crisis fiscal que precipitó su bancarrota en mayo de 2017 y provocó -sumado al desastre de María- el éxodo del 4 por ciento de su población, que ahora es de 3,2 millones.