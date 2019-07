Las siete marchas azul y blanco que la Policía Orteguista ha prohibido

Desde que el régimen de Daniel Ortega prohibió, a través de la Policía Orteguista (PO), cualquier marcha sin su previa autorización, en septiembre de 2018, esta institución señalada de reprimir las protestas ciudadanas ha negado el permiso de al menos siete marchas azul y blanco.

La prohibición de las protestas llegó en la tercera etapa de represión del régimen orteguista contra los autoconvocados a quienes señaló de “terroristas” y “golpistas”, sin realizarle un proceso judicial. Desde hacía cinco meses, en abril de 2018, el país estaba convulsionado por masivas protestas contra Ortega y Murillo en todo el país, las que fueron brutalmente reprimidas por agentes de la Policía y fuerzas paramilitares y en las que participaron decenas de miles de nicaragüenses.

“La Policía Nacional reitera, que ante cualquier alteración y/o amenaza a la tranquilidad, el trabajo, la vida, y a los derechos de las personas, familias y comunidades, serán responsables y responderán ante la justicia, las personas y organismos que convocan a estos desplazamientos ilegales desde los cuales se han promovido y se intenta promover, acciones delictivas, destructivas y criminales”, se leía en el comunicado de la Policía.

El anuncio se realizó un día antes de una masiva protesta que había sido autoconvocada. A pesa de las prohibiciones, los manifestantes no han renunciado a su demanda de justicia, democracia y libertad para Nicaragua. Este es un recuento de las protestas que el régimen no ha permitido.

Marcha “Unidos por la Libertad” – 14 de octubre de 2018

La marcha se realizaría a las 9:00 de la mañana de la rotonda Jean Paul Genie a la rotonda de Metrocentro y fue prohibida un día antes. “No se permitirán manifestaciones o movilizaciones en la vía pública que no cuenten con el debido permiso y acompañamiento de la Policía Nacional…”, dijo el comisionado general Jaime Vanegas ante medios oficialistas.

El día de la manifestación un grupo de ciudadanos se reunieron en el sector de Camino de Oriente y fueron reprimidos, luego de que los organizadores de la actividad cambiarán la ruta. Unas 38 personas fueron detenidas.

Marcha por el Día de la No Violencia contra la Mujer – 21 de noviembre de 2018

La excusa de la Policía Orteguista fue que la institución “no autoriza ni autorizará movilizaciones públicas a personas, asociaciones o movimientos que participaron y están siendo investigados por sus acciones en el fallido intento golpe de Estado que ha dejado secuelas de trauma, luto, dolor a las familias nicaragüenses”, según un comunicado de prensa en ese momento.

La marcha se realizaría en el marco del Día de la No Violencia contra la Mujer, pero exigiría además la liberación de los presos políticos en Nicaragua y saldría desde el Colegio Teresiano hacia la UCA, en Managua. Fue organizada por movimientos feministas y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).

Marcha por los derechos humanos – Diciembre 2018

Una vez más el régimen orteguista descartó la posibilidad de que los autoconvocados y miembros de organizaciones no gubernamentales obtuvieran el permiso para un marcha. La manifestación fue prohibida bajo el argumento de que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) no tenía un responsable y que los firmantes de la carta de solicitud no podían adquirir responsabilidades y por tanto el documento no era válido.

La actividad fue suspendida posteriormente alegando que “por responsabilidad y por no arriesgar la vida e integridad física de las personas, suspende la convocatoria a la marcha pública”.

Marcha de empresarios – 24 de enero 2019

La marcha no fue autorizada por la Policía ya que aseguró que el Cosep, Funides y Amcham fueron “partícipes en el golpe de Estado fallido de abril del año pasado”, algo que ya habían mencionado respecto a los manifestantes que protestaron contra Ortega.

La empresa privada canceló la actividad y aseguró que “nosotros no hemos sido ningunos golpistas, un golpe de Estado se forma o se crea de una manera secreta y además a través de militares, y no hemos hecho eso”, dijo el vicepresidente del Cosep, Sergio Maltez.

Marcha “Somos Abril” – 17 Abril 2019

Fue solicitada por la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y el argumento para prohibirla fue que esta organización estuvo involucrada “en las graves alteraciones al orden público ocurridas durante los últimos tres fines de semana”, en referencia a manifestaciones que se realizaron previamente.

La marcha se realizaba por el aniversario del inicio de la lucha civica y fue respaldada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD). La ruta sería de la rotonda Centroamérica al monumento Alexis Argüello, sin embargo, se realizó de forma simultánea en diferentes puntos debido al asedio policial. Al menos 67 personas fueron detenidas ese día.

“Marcha por la libertad, ¡Eddy Montes presente!” – 24 de mayo

La manifestación se pretendía realizar en honor al preso político que fue asesinado por los custodios de la cárcel La Modelo. La Policía prohibió la manifestación y desplegó a sus agentes para tomarse la ruta que estaba prevista la marcha, que se convirtió en piquetes exprés tras la solicitud de la UNAB.

“No estamos cancelando ninguna actividad, sino un cambio de movilización de un punto donde todos estén seguros. Hay un despliegue militar sin precedente”, dijo un miembro de la UNAB en ese momento.

Marcha de los estudiantes – 25 de julio 2019

La más reciente prohibición llegó este miércoles, cuando la institución policial negó el permiso que diferentes colectivos universitarios habían solicitado para conmemorar el Día Nacional de Estudiante.

En esta ocasión la excusa que usó la Policía fue que los universitarios no cumplen con los requisitos para solicitar marchar. Además les acusó de varios delitos.