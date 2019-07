Giovanny Gutiérrez tras el brutal KO: “El presidente de la AMB me dijo que vienen cosas grandes para mi”

Giovanny “Baby Face” Gutiérrez lo tenía claro: “Me habían dado la oportunidad en República Dominicana para ser escalera de William Encarnación”. El muchacho de Tipitapa, que habla cinco idiomas y sabe pilotear helicópteros, dio la sorpresa del KO a Las Drogas en ese país caribeño. Saltó obstáculos y encontró su momento de brillar frente a miles de fanáticos y el presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Gilberto Mendoza hijo.

Primero se tuvo que levantar como todo un corajudo en el tercer asalto, cuando cayó a la lona junto a su oponente después de recibir un cruzado y luego en el comienzo del cuarto round, salió con la determinación de un noqueador: encontró el espacio y soltó su bombazo en recto a la quijada. Ahí terminó todo, el joven de 24 años y de solamente siete combates, hasta ese momento, había dado un paso importante fuera de Nicaragua, mientras veía tirado sin reaccionar a Encarnación, la promesa del boxeo dominicano de 18 triunfos y 15 nocauts.

No esperaba ganar así

“Psicológicamente iba muy bien, pero esperarme ese resultado desde antes no, porque era un juego psicológico, estaba en tierra dominicana, los jueces no estaban conmigo ni la gente, yo iba en desventaja y al subir al ring la perspectiva cambió. En el primer asalto le metí un recto y él se resintió y cuando lo crucé se tambaleó. Comenzó a amarrarme. Eso volteó mi perspectiva y entré con más confianza y valor y tuve esa pelea de choque, en el tercer asalto al caer y levantarme, y verlo en la lona me dije: aquí lo termino, pero lo salvó la campana”, comentó Gutiérrez.

Sobre su conversación con Mendoza, Baby Face agregó: “Él llegó al camerino, me felicitó y me dijo que algo grande viene para mí y que en un futuro no muy lejano él se iba a poner en contacto con Marcelo Sánchez (manejador) para algo importante y, posiblemente sea a finales de octubre por el título, sino sería revancha. Encarnación estaba como número ocho del ranking y es probable que yo tome ese lugar”, explicó.

Baby Face sabe que es un peleador en construcción y considera que debe trabajar en ser más táctico y más inteligente. “En esta categoría voy a encontrar a varios tipos de peleadores y quiero estar listo para descifrarlos. Espero tener un plan A, B o C, no quiero ser de un solo camino. Para esta pelea me preparé muy bien con Ismael Alonso, mi entrenador, y Wilmer Hernández, quien me ayudó con la parte física”, indicó.

No se ve desesperado, tampoco se le subió el orgullo a la cabeza con el título Fedecaribe. Ahora está pensando en lo que viene y si pelea en Nicaragua le gustaría retar a los prospectos: Kevin Traña y Winston Guerrero. “Habría que ponernos de acuerdo en el peso, si es en 115 libras o 118”, señaló.