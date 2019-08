Nicaragua | Lo que necesita saber para comenzar su día (14 de agosto)

Editorial | Las noticias malas y buenas

Nicaragüenses exiliados en Costa Rica aseguran que no volverán con la dictadura en el poder

Los exiliados nicaragüenses que se encuentran en Costa Rica aseguran que no retornarán al país mientras el dictador Daniel Ortega y Rosario Murillo estén en el poder. “Yo no estoy loca para regresar a Nicaragua mientras esta pareja asesina esté en el poder. Eso jamás”, expresó María Auxiliadora Gallo, originaria de Nagarote, León, quien tiene más de ocho meses de estar en un exilio forzado. De igual manera piensa el joven estudiante Brayan Gómez, de 19 años y originario de la ciudad de León. “Yo estoy en el exilio por esos dictadores que nos están matando en Nicaragua. Imagínese: ¿cómo voy a regresar, para que me encarcelen o me maten?”, dijo. Lea la nota aquí.

Daniel Ortega revive el sueño del Canal Interoceánico en Nicaragua

El dictador Daniel Ortega aseguró que su régimen no ha desistido de construir un canal interoceánico en Nicaragua reviviendo así la obra fallida, justo cuando el gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) ha vinculado al proyecto como medio para lavar dinero. «No es ninguna locura pensar en un canal en Nicaragua (….) Es lo que quería recordar porque como no hemos hablado del canal hace tiempo, (quería) recordar que está nuestro compromiso de seguir trabajando por la construcción del canal por Nicaragua», dijo Ortega la noche de este 13 de agosto. Lea la nota aquí.

Régimen orteguista se niega a quitar impuestos a insumos agrícolas

Mientras por un lado se intentará aliviar a los cafetaleros al eliminar el pago de un dólar cuando el precio internacional del quintal de café arábiga sea igual o menor a los cien dólares, el régimen a través de sus diputados orteguistas en la Asamblea Nacional se resiste a derogar los impuestos a los insumos agrícolas, a pesar de que los productores y exportadores cafetaleros reclaman que eso lo necesita el sector en momentos en que enfrenta una grave crisis por el desplome de los precios de los mercados externos y la falta de financiamiento en Nicaragua. Lea la nota aquí.