Inician las prácticas de la Preselección Nacional de Beisbol Sub-15

HOY

Un total de 47 chavalos se presentaron al primer día de prácticas de la Preselección Nacional de Beisbol Sub-15 la tarde de este viernes en el Estadio Jackie Robinson.

Del 13 al 23 de septiembre, Nicaragua competirá en el Campeonato Premundial de Beisbol Sub-15, en Playa del Carmen, México.

La Federación Nicaragüense de Beisbol Asociadaba (Feniba) había convocado a 33 chavalos, pero luego se invitó a otros prospectos en aras de darle la misma oportunidad de ganarse un cupo.

«Estoy contento con la convocatoria. Vinieron un total de 47 muchachos, de los cuales 16 son lanzadores. Pienso se puede trabajar y hacer una buena selección con este material humano que tenemos», explicó el mánager Léster Loáisiga.

Tomando en cuenta el tiempo de preparación de la Preselección Nacional de Beisbol Sub-15 este sábado se realizan dos juegos de fogueo interescuadra, para ir valorando a cada muchacho y hacer el primer recorte.

«Este sábado haremos un doble juego de fogueo interescuadra por el factor tiempo, este primer fin de semana haremos un primer recorte lamentablemente. Al 1 de septiembre tenemos que tener ya la selección. La mejor manera de evaluar a los chavalos es realizar fogueos», agregó Loáisiga.

Este domingo, a las 7:00 a.m. la Preselección volverá a entrenar en el Estadio Jackie Robinson. Se espera regresen de nuevo el jueves, pero todo dependerá del permiso de cada chavalos en sus colegios, sino será el viernes, sábado y domingo.

Loáisiga tiene como asistentes técnicos a Cairo Murillo, Julio César Raudez, Yáder Hodgson, entre otros.

Emocionados

Desde las gradas, padres de familia miraban emocionados a sus hijos por esta gran oportunidad.

«Es primera vez que me llaman a una preselección, al inicio creía era una broma, pero luego me vi en la lista que emitió Feniba y me puse alegre. Este primer día de práctica me gustó mucho. Me gustó la parte de los calentamientos, nos dieron consejos de cómo mejorar nuestra mecánica de lanzar. En mi familia solo yo juego beisbol, es emocionante estar aquí. Nos dijeron que tenemos que ser disciplinados y que todos tenemos que ganarnos el puesto. En total venimos tres de Esquipulas», afirmó Heyner Castro, de Esquipulas, carretera a Masaya.

Por su parte, Doyle Antwane Campbell Gosden, originario de Puerto Cabezas, por tercera vez fue convocado a una Preselección Nacional.

«Es la tercera vez que me llaman, la primera vez no hice el grado, la segunda vez me lesioné y esta es la tercera vez que me llaman. Me gustó este primer día de prácticas. Me gustaron los consejos que dieron los entrenadores Cairo Murillo y Julio César Raudez. Hay muchos chavalos lo que va a exigir más de nosotros, se quedará el que muestre lo mejor. Me voy a poner las pilas porque quiero representar al país».

Pero no solo los preseleccionados estaban emocionados y los padres de familia, sino el mánger Loáisiga, quien regresó al beisbol luego de un problema de salud que lo alejó por tres años.

«Fue un momento emocionante regresar aquí. El jueves pasado Nemesio Porras (presidente de Feniba) me hizo el ofrecimiento. En septiembre del 2016 fue algo duro lo que pasó en mi vida, pero gracias a Dios y la Virgen Santísima estoy aquí, agradezco también a mi familia, los amigos y los médicos que me ayudaron. Haré lo mejor que se pueda para representar dignamente a Nicaragua. Es un milagro este aquí, pero hay un Dios que tiene un propósito para cada uno de nosotros», manifestó Loásiga.