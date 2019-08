Nicaragua inicia con un duro revés en el Premundial de Beisbol Femenino en Aguascalientes

Todo inicio es duro, lo importante es dar el primer paso, para aprender, sumar experiencia y por ende abrir el camino para un futuro mejor, eso lo sabe muy bien Nicaragua que en su debut este domingo en el Premundial de Beisbol Femenino cayó ante México, que se impuso por súper nocaut 16-0 en cuatro entradas en Aguascalientes, México.

Nicaragua, que por vez primera en su historia compite, no pudo conectar de hit ni tampoco anotar carrera ante la abridora Rosa del Castillo y la relevista Verónica Romo.

Castillo cedió un boleto, ponchó a siete nicas en tres entradas completas. Fue en el primer episodio que la nicaragüense Lisbeth García consiguió una base por bolas.

En el primer episodio, las aztecas anotaron 10 carreras, luego sumaron dos en el segundo episodio, después tres en el tercer inning y en el cuarto cerraron con una carrera para apuntarse la victoria.

«Fue un gran juego, demostramos lo que sabemos hacer para lograr la victoria. Me sentí cómoda, en la primera entrada tuve como un descontrol pero luego me fui adaptando», explicó Del Castillo, al sitio Ags Sports, de México.

Por Nicaragua abrió Mercedes Morales, quien ponchó a la primera bateadora mexicana, Edith de Leija.

Morales salió rápido del encuentro para ser relevada por Brenda Jiménez.

Más resultados

En la jornada inaugural, Estados Unidos venció a Venzuela 15-5, Canadá 11-1 a República Dominicana y Cuba 11-9 a Puerto Rico.

Este lunes, Nicaragua regresa al terreno para medirse a Canadá (1:30 p.m.).

Este martes, Nicaragua se mide a Estados Unidos (12:00 m.d.), el miércoles a Cuba (12 m.d.), el jueves se medirá ante Puerto Rico (9:00 a.m.), el viernes ante República Dominicana (9:00 a.m.) y el sábado contra Venezuela (9:00 a.m.).

La Selección Nacional de Beisbol Femenina es dirigida por Dorian García, quien tiene como asistentes técnicos a Carlos Silva, Efraín Avendaño, Javier Herrera y Julio César Raudez.