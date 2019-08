«No entiendo tanta injusticia, quiero que me lo den». Una madre suplica por la liberación de su hijo, quien lleva cinco días preso ilegalmente

El excarcelado político Fernando José Ortega Alonzo, de 20 años, lleva cinco días detenido de forma ilegal en el Distrito Uno de la Policía Orteguista, después que fue arrestado en su casa de habitación el pasado el 16 de agosto.

Su mamá, Johana Alonzo, introdujo un recurso de exhibición personal por detención ilegal y aún el Tribunal de Apelaciones de Managua no asigna a un juez ejecutor para que la Policía le presente a su hijo y dé razones del porqué de su detención.

Alonzo comentó que no ha podido ver ni hablar con su hijo desde el secuestro. Además detalló la primera vez que lo capturaron por apoyar a estudiantes atrincherados en la Upoli el 23 de abril de 2018, durante la rebelión social, su pareja estaba embarazada y no logró estar en el nacmiento de su hija y ahora no puedo estar en su primer cumpleaños, que fue el 19 de agosto pasado.

Buscaban armas y droga

“Mi hijo no ha cometido ningún delito ni tiene causas pendientes y no me lo entregan ni lo llevan a los juzgados. No entiendo tanta injusticia, quiero que me lo den”, dijo su mamá angustiada, porque también pasa dificultades económicas, dando tantas vueltas legales y no tiene ni para la comida ni la leche de su nieta.

Durante el arresto en el barrio San Cristóbal de Managua, llegaron varias patrullas policiales acompañadas con técnica canina y revisaron toda la vivienda sin orden de allanamiento. Supuestamente buscaban armas y droga, pero no encontraron nada, dijo Alonzo, porque su hijo no es delincuente.

El excarcelado político fue condenado a 25 años de cárcel por supuestamente participar en el asesinato de Roberto Carlos García Paladino, presunto pariente de Francisco López, conocido operador y tesorero de Daniel Ortega. Fue liberado el 11 de julio bajo la Ley de Amnistía.