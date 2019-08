Barrida exagerada en la Selección: nueve jugadores de Copa Oro fuera para Liga de Naciones

No es normal un cambio tan drástico y inesperado. Los procesos de renovación generalmente son con calma y no de golpe, pero Henry Duarte dejó fuera a nueve jugadores de Copa Oro 2019 para la Liga de Naciones: Justo Lorente, Luis Fernando Copete, Marlon López, Oscar López, Renato Punyed, Armando Goufas, Luis Manuel Galeano, Daniel Cadena y Agenor Báez.

Lorente, Copete, Marlon, Oscar, Goufas y Cadena al menos deberían estar en esta convocatoria, que empieza el 29 de agosto y termina el 6 de septiembre para enfrentar a San Vicente y las Granadinas y Suriname en las dos primeras jornadas de la Liga de Naciones, un torneo en el que el seleccionador costarricense anticipará su salida o la alarga hasta diciembre 2020 en una convocatoria que tiene muchas incongruencias notables.

El portero titular de la Azul y Blanco en la era Henry Duarte (2015 a la fecha) se acaba de recuperar de una lesión y el pasado sábado demostró estar en condiciones de regresar en la victoria del Juventus sobre el Diriangén. Lorente no estuvo a la altura en la Copa Oro, pero ha estado en un nivel inferior al actual y ha sido parte del grupo.

Exagerado e inexplicable

Copete estuvo a la altura del nivel general de la Selección de Futbol en Copa Oro y ha mejorado futbolístico en estos meses con el Always Ready de Bolivia siendo titular está temporada. Es uno de los futbolistas en el extranjero en mejor momento junto a Richard Rodríguez, de origen uruguayo y nacionalizado nica, quien recibió su primera convocatoria, y el central Carlos Montenegro, quien vuelve a ser convocado, tras ser expulsado por indisciplina durante Copa Oro.

Marlon López terminó expulsado por indisciplina en la Copa Oro 2019, junto a Montenegro y Carlos Chavarría, quien volvieron a ser convocados. Lo extraño es que Duarte decidió no integrar a Marlon si llamó a dos a los otros dos, a quienes el seleccionador dijo no volver a tomar en cuenta mientras fuera seleccionador, algo exagerado de su parte e inexplicable porque solo reintegró a dos y no a los tres. Marlon ha sido indiscutible desde el 2015.

Oscar López resolvió en Copa Oro y es titular en el Real Estelí. Aparentemente no hay motivo para dejarlo fuera cuando sin jugar en su equipo ha sido convocado para ser suplente. Goufas tuvo pocos minutos en Copa Oro, no obstante con su club en Grecia está teniendo minutos en pretemporada. Quizás eso, que está sin ritmo, sea una de los factores que tomó en cuenta, sin embargo no es justificable porque llamó a Francisco Flores, un defensor que no juega con el Santos de Costa Rica.

Contradictorio

Cadena sin equipo llegó a la Copa Oro. Ahora fichó con el Écija de la Tercera española y ha jugado en pretemporada. Duarte explicó que lo había tomado en cuenta porque «era un jugador líder, maduro, muy profesional y ayuda a mantener espíritu de equipo», pero ahora parecer no ver esos mismos valores cuando en teoría está mejor que antes.

Galeano estaba descartado para la Copa Oro, pero al no poder cambiarlo el seleccionador se lo llevó. Su salida era más que esperada. Punyed se lesionó en la Copa Oro y no se ha podido recuperar. Agenor Báez está prácticamente inactivo, se marchó a prueba en Malta y no se sabe nada de su futuro.

Los cambios son buenos en el futbol y seguro la Azul y Blanco necesita hacer algunos pensando en el futuro, no obstante, tantas variantes y de golpe parece ser inapropiado y sobre todo cuando son desiguales porque no se premia en buen momento de otros jugadores Nahún Peralta, Jason Ingram, Ariagner Smith, entre otros, que no están y se integraron otros sin estar en un gran nivel de juego.

Los convocados

Porteros: Henry Maradiaga, Denvern Fox y Bryan Rodríguez (Carmelita, Costa Rica)

Defensas: Carlos Montenegro (La U, Costa Rica), Pablo Rodríguez (San Carlos) Rigoberto Fuentes, René Huete, Marvin Fletes, Marcos García, Camphers Pérez, Josué Quijano, Manuel Rosas y Francisco Flores

Contenciones: Jonathan Moncada, Richard Rodríguez (Santaní, Paraguay), Ulises Pozo y Kevin Serapio.

Volantes: Carlos Chavarría (Padideh FC, Irán), Abner Acuña, Brandon Ayerdis, Juan Barrera, Byron Bonilla (Saprissa, Costa Rica) y Junior Arteaga

Delanteros: Moreno y Jorge Betancur