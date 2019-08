Resultados de cosecha de postrera en Nicaragua dependerá de comportamiento de las lluvias

Aunque el régimen de Daniel Ortega, por medio del Ministerio Agropecuario (MAG), asegura que de cara a la postrera se prevén buenas condiciones climatológicas , expertos en el tema señalan que los resultados de la cosecha dependerá del régimen de precipitaciones, el cual hasta agosto ha registrado déficit.

Abdel García, del área de cambio climático del Centro Humboldt, explicó que en mayo las precipitaciones duplicaron la norma histórica en algunos territorios del país; en junio, cuando se esperaba bastante lluvia, hubo muchos días secos, y posteriormente, la canícula fue mixta, ya que en su primera parte se acentuó. Estas condiciones climáticas afectaron a varios productores en diversas zonas del país, que según organizaciones con las que García trabaja, reportaron pérdidas en sus cosechas de primera a varias escalas.

Lea También: Falta de lluvias dejan pérdidas económicas para los productores de maíz y frijoles en Madriz

El pasado 14 de agosto, el régimen lanzó el Plan Nacional para la Promoción de la Siembra y Producción en la época de Postrera, lo que incluye diez nuevas variedades de semilla, entre estas, arroz de secano. No obstante, según el agrometeorólogo, Agustín Moreira, el hecho de contar con semillas más resistentes no implica que se obtenga un mayor rendimiento, sino se se cuenta con un buen manejo de los suelos y las precipitaciones necesarias.

Moreira explica que se espera que para la postrera haya condiciones que posibiliten las lluvias, aunque sean concentraciones de agua en períodos cortos, lo que implica que se pueda recuperar la humedad en algunas áreas donde actualmente hay déficit de lluvia. Asimismo, indica que las precipitaciones también puedan ser generadas por eventos como tormentas tropicales u ondas tropicales que puedan favorecer al país con lluvias, pero que no sean destructivas.

García no se muestra tan optimista con respecto a la postrera. Todo dependerá de las lluvias, asegura. Cabe mencionar que con la transición del fenómeno de El Niño hacia el Niño Neutro y La Niña, los resultados de la cosecha de postrera podrían ser mejores.

Apolonio Martínez es productor en la comunidad El Yaraje, en Mozonte, Ocotal. Explicó que en primera sembró dos manzanas, una de frijol y otra de sorgo; las dos las perdió. Como él, otros 400 pequeños productores reportaron pérdidas en un cien por ciento en siembras de maíz, frijol y sorgo, relató.

Martínez asegura que no cuentan con pronósticos alentadores para la siembra de postrera. Además, existen otros factores que dificultan aún más su panorama: “no hay financiamiento, usted sabe los programas de gobierno aquí no existen, no hay programas que faciliten semillas. Estamos de manos cruzadas”, expresó.

Lea Además: En tiempos de clima incierto, ¿cómo saber cuándo sembrar?