«Long Gone By», película que da voz a los migrantes en Nueva York

El Festival de Cine Latino de Nueva York fue la plataforma para Long Gone By, una película que, a pesar de ser escrita y dirigida por estadounidenses, es la voz de migrantes a quienes circunstancias de la vida los han llevado a ignorar su ética y sus principios.

Una fotografía de la realidad que muchos viven al buscar el conocido sueño americano.

En medio de una época en la que la inmigración es tema del día a día, Long Gone by, una película dirigida por el americano Andrew Morgan, narra cómo el desespero de una madre puede ser el motor para caer en un mundo de delitos, no por un sueño americano, sino por la necesidad de garantizar seguridad y oportunidades de vida para su hija.

Andrew Morgan, co escritor y director de la cinta, aseguró: «Quería acercarme a la vida ficticia de una persona para poner a los espectadores en un lugar donde recordemos que estos son seres humanos, antes que cualquier otra categoría.»

Y agregó: «(…) antes de que se aplique cualquier otra etiqueta. Estas son madres, son personas, y, para mí, ha faltado la humanización».

Lejos de querer justificar un acto, la película revela la realidad de una madre quien en dos semanas será deportada, pero por su hija, y el deseo de garantizar su futuro, lo hará todo.

Erica Muñóz, actriz y protagonista de la película, dijo que “es difícil ser un ser humano y no tener empatía”.

