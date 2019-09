La etapa de Henry Duarte al frente de la Selección de Futbol se acerca a su final. El seleccionador anunció que al terminar su contrato en diciembre 2020 dejará el cargo, aunque su salida podría adelantarse muchos meses manteniendo la misma curva descendente en la Liga B de Naciones de Concacaf, que despega este jueves (6:00 p.m.) para Nicaragua ante San Vicente y las Granadinas en Managua.

El conjunto pinolero es el favorito para imponerse en este juego, sin embargo, no será fácil porque hay presión por ganar después de los últimos cuatro juegos con derrotas y el rival conoce más a la Azul y Blanco y le complicará el duelo. Pero en el Estadio Nacional y por los antecedentes, la obligación de la tropa de Henry Duarte es ganar de cualquier forma, un resultado diferente podría ser el principio de fin de su etapa como seleccionador.

Toda la evolución de la Selección de Futbol es gracias a Duarte, pero si no puede contra San Vicente es una muestra de que ya no da para más. Nicaragua quedó en un grupo que por sus antecedentes debe dominar porque viene creciendo futbolístico y la última vez que se topó contra cada uno ganó: a San Vicente (0-2) en la eliminatoria de Liga de Naciones en 2018, Surinam (1-0 y 1-3) y Dominica (0-2 y 1-0) les superó en las eliminatorias mundialistas de Rusia 2018 y Brasil 2014 , respectivamente. El ascenso a la Liga A es una obligación.

¿Inicio de la crisis?

El equipo nacional ha perdido sus últimos cuatro juegos —amistoso ante Argentina y tres de Copa Oro 2019—, algo que estaba en las consideraciones por los rivales, pero más allá de los resultados, el seleccionador ya no goza del mismo crédito de antes; algunos seleccionados de peso no le tienen el mismo respeto, y la afición y la prensa en su mayoría le cuestionan más ausencia de jugadores en buen momento que no han sido convocados.

“¿Por qué siempre sale hablar mal de ‘x’ o ‘y’ jugador para tapar lo que no puedes hacer con trabajo?”, escribió Luis Fernando Copete este miércoles en Twitter, en respuesta indirecta al seleccionador, quien explicó que la ausencia de Copete era un llamado la atención por los errores cometidos en Copa Oro, algo que no acepta el central y seguramente tendrá complicado su retorno.

Copete está en un buen momento con su equipo en Bolivia y es uno de los nueve jugadores de Copa Oro que no fueron llamados para Liga de Naciones. Hay otros que no están lesionados o el seleccionador decidió no llamarlos en este momento.

Duarte apostó a nuevos jugadores, quiere probar a otros elementos en una apuesta arriesgada que lo puede regresar a su pedestal o apartarlo definitivamente. Sus últimos créditos están en juego.

Alineación

Nicaragua: Henry Maradiaga; Josué Quijano, Marvin Fletes, René Huete y Manuel Rosas; Jorge Betancur y Kevin Serapio; Francisco Flores, Juan Barrera y Brandon Ayerdis; Jaime Moreno.

Lugar: Estadio Nacional.

Hora: 6:00 p.m.

Entrada: 100 córdobas.