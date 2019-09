Spider- Man se despide definitivamente de Marvel

En conversaciones con el semanario Variety, el CEO de Sony, Tony Vicinquerra, confirmó la sospechas de los fans del MCU: ahora Spider-man no formará parte de la franquicia Marvel.

Desde que las co-propietarias del arácnido favorito de los cómics entraran en discusiones en agosto, el futuro del héroe se vio envuelto en una lucha por los beneficios económicos de las películas que vendrían luego de Avengers End Game. Disney pidió 50 por ciento de ganancias, entraron en conversaciones, sin embargo, se dio la separación definitiva.

«Spider-Man estaba bien antes de estas películas eventos (Marvel). Fue mejor con las películas eventos. Y ahora, que tenemos nuestro propio universo, Spider-Man mejorará con nuestros otros personajes. Creo que somos bastante capaces de hacer lo que tenemos que hacer», afirmó Vicinquerra, hablando sobre el futuro del personaje lejos de Marvel.

Además comenta que el resultado no se debe a problemas en los diálogos, ni tampoco sobre la determinación del aporte creativo entre el director Kevin Feige y Sony, sino que el acuerdo no sucedió.

“Las personas de Marvel son personas maravillosas, les tenemos un gran respeto, pero por otro lado tenemos algunas personas bastante geniales. Kevin no hizo todo el trabajo.” Explica Vicinquerra.

