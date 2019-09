Nicaragua dio lástima en Paramaribo. La velocidad, fuerza y alta definición en el área de Surinam se combinaron con la displicencia defensiva de Nicaragua resultando un desastre: Goleada 6-0 vergonzosa. Un desastre monumental. La peor humillación de la Selección de Futbol en los 46 partidos de la era Henry Duarte, quien tiene sus días contados al frente del combinado nacional.

¡Muchas gracias Henry Duarte! Tu ciclo hasta aquí llegó. El equipo ya recibió todo lo mejor que le pudiste dar desde el 2015: disciplinaste a los jugadores y profesionalisastes a la Selección de Futbol para llegar a dos Copa Oro consecutivas, victorias importantes y mejoraste la imagen internacional, entre otras cosas positivas, pero este domingo en Paramaribo se volvió a recordar a la Selección de hace 15 años que era goleada e irrespetada.

Los seleccionados ya no dan para más. Su mejor nivel de juego lo dieron en los primeros dos años, hoy casi todos son la sobran de lo que eran y las nuevas generaciones no tienen el peso y jerarquía futbolística para mantener a flote tu idea de juego. Los jugadores tienen su cuota de responsabilidad en este desastre, pero la mayor es de Duarte porque no supo identificar que el declive era inevitable y las señales fueron constantes.

Nicaragua lució lenta, predecible y floja defensivamente. Cuatro goles en media ahora. No pasaba desde 1997 contra Guatemala (6-1) en Copa Centroamericana. En tres tantos la defensa se durmió o la agarraron mal colocada. En el otro el portero Henry Maradiaga tuvo un fallo desafortunado. Se le acabó el hambre y deseo de trascender, de seguir creciendo, o al menos esa es la impresión que dejan los seleccionados.

Hay factores externos que quizás afectaron, como viajar con 15 jugadores y tener a todos disponibles horas antes del juego, pero ese ambiente inadecuado que rodea a la Selección se creó por las mismas decisiones tomadas de Duarte a lo largo del camino. Los 15 meses de contrato que le restan a Duarte no deben ser impedimento para salir. Lo sano para todos es llegar a un punto medio razonable para ambos para separar sus caminos aquí antes que se manche o se intente borrar por el dolor y frustración de la derrota todo lo logrado por esta generación y su entrenador. ¡Muchas gracias Henry Duarte¡

Ficha técnica

Nicaragua: Henry Maradiaga, Josué Quijano, Carlos Montenegro, René Huete (Brandon Ayerdis al 36) y Francisco Flores; Richard Rodríguez y Kevin Serapio; Juan Barrera, Manuel Rosas y Jorge Betancur; Jaime Moreno (Marvin Fletes al 81).

Amarillas: Moreno al 55.

Árbitro: Bryan López (Guatemala).

Goles: 1-0 Gleofilo Vlijter al 9, 2-0 Vlijter al 10, 3-0 Donnegy Fer al 13, 4-0 Vlijter al 30, 5-0 Vlijter al 65, 6-0 Ivenzo Comvalius al 85.