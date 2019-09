Comité Internacional de la Cruz Roja mantiene confidencialidad sobre situación de presos políticos en Nicaragua

El Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) volvió a callar sobre las condiciones de los presos políticos que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo aún mantienen en las distintas cárceles del país, atribuyendo a cuestiones de confidencialidad.

El organismo internacional que participó de la mesa de negociaciones entre la parte opositora Alianza Cívica y el régimen orteguista, y acompañó el proceso de las excarcelaciones de los presos políticos, se limitó a decir que no pueden compartir tal información porque “no nos corresponde” ya que su papel es «humanitario», aunque afirmaron que continúan trabajando en los temas de detenciones y visitas a las personas privadas de libertad en las cárceles del país.

«El acercamiento que hacemos en las cárceles es de ver las condiciones en general para todas las personas privadas de libertad, sin hacer distinción de estatus (…) Nosotros no calificamos, no damos estatus. No somos una organización que determina el estatus de una persona privada de libertad. Nuestro principio es humanitario», dijo Claudia Schneeberger, jefa de misión del CICR, al ser preguntada por la situación de los presos políticos.

“Tampoco no nos corresponde dar cifras sobre el números de personas que están actualmente detenidas en relación con los eventos (de protesta)”, agregó la delegada.

Schneeberger expresó que las principales partes negociadoras deberán de informar cuándo es que se liberarán el resto de privados de libertad. “No nos corresponde definir quién tendría el derecho a salir o no. Aceptamos facilitar un proceso con una base completamente humanitario”, aseveró.

Trabajan bajo principios

Por su parte Jesús Serrano, coordinador regional del CICR, declaró que el organismo trabaja bajo principios que ayuden a «mejorar las condiciones humanitarias de las personas que lo necesitan a través de la neutralidad, imparcialidad, independencia y confidencialidad».

Serrano aseguró que mientras el CICR trabaje en confidencialidad con las autoridades pertinentes, se conseguirá el «objetivo final» de que las situaciones de las personas mejoren, ya sea en salud o infraestructura.

Hasta el momento, los delegados del organismo internacional siguen en contacto con los excarcelados, con quienes se han reunidos en diferentes ocasiones.

Los representantes de la CICR junto a Auner García, director de la Cruz Roja Nicaragüense, brindaron una conferencia de prensa para exponer la labor del organismos internacional y sobre las relaciones de cooperación entre ambas partes.

En diciembre de 2018, el régimen orteguista autorizó al CICR visitar a los presos políticos que se encuentran en las cárceles del país, pero fue hasta en enero que realizaron las primeras visitas, cuando se estableció una misión permanente en la capital.

No tienen registros de casos de desaparecidos

En cuanto al tema de los desaparecidos en el país, Schneeberger no brindó ninguna cifra, pero afirmó que uno de los trabajos que realizan con la Cruz Roja Nicaragüense es “fortalecer las capacidades de restablecimiento de contactos familiares”.

“Personas que no saben en absoluto qué ha pasado con su ser querido y que quieran acercarse a nosotros para consultar qué podemos hacer para que los podamos orientar, con mucho gusto las puertas están abiertas”, animó Schneeberger a los nicaragüenses.