Ya no les tengás miedo, así se usan los pantalones con aire retro varonil

Hace años que tratan de reinar en los armarios femeninos. Los pantalones de mujer con aire retro varonil están luciéndose muy apegados a sus orígenes con pliegues, abombachados en la cadera y en disminución de cadera a tobillo, con doblez en el ruedo y se reinventan con nuevas adaptaciones.

Ahora pisan con más fuerza, no solo se suman a la tendencia las mujeres que no han tenido objeción de vestirlos a pesar de no ceñirse al cuerpo, también aquellas que les huían por miedo a agregar volumen al cuerpo o verse poco femeninas.