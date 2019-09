Estados Unidos prohibe uso de cigarrillos electrónicos

El gobierno de Estados Unidos ha anunciado que procederá a prohibir los cigarrillos electrónicos, conocidos también como vapeadores. La razón es un notorio aumento de casos de enfermedades y problemas respiratorios así como de fallecimientos relacionados al uso de estos aparatos.

Los estudios del gobierno estadounidense indican que el uso continuo por un día de estos equipos equivalen al consumo de una caja de cigarrillos. Estiman, además, que unos 5 millones de adolescentes en el país usan estos dispositivos.

El presidente Donald Trump ha dicho que él y la Primera Dama tienen mucho interés en el tema y que ambos están involucrados en esta decisión.

Lea también: Vaginosis bacteriana: qué son y para qué sirven los trasplantes de fluido vaginal

“El vapeo se ha convertido en un gran negocio, según tengo entendido, un negocio gigante en muy poco tiempo. Pero no podemos permitir que las personas se enfermen y no podemos permitir que nuestra juventud se vea tan afectada… Los dos lo estamos leyendo …Mucha gente lo está leyendo, pero la gente está muriendo por vapear. Lo estamos analizando muy de cerca”, dijo el mandatario en un anuncio público por televisión.

De hecho, el secretario de Salud, Alex Azar, dijo el miércoles que estos dispositivos cada vez más son usados en las escuelas secundarias y también ofreció mas detalles sobre la prohibición detallada de este producto

“Nos llevará varias semanas presentar la guía final que anunciará todos los parámetros en torno a la política de aplicación. Y es probable que haya una fecha de entrada en vigor retrasada de 30 días, como es habitual en la FDA… en ese momento, todos los cigarrillos electrónicos con sabor que no sean de tabaco deberían retirarse del Mercado, explicó Azar.

«No nos quedaremos sin hacer nada, ya que estos productos se convierten en una vía de acceso a la adicción a la nicotina para toda una generación de jóvenes», agregó en un comunicado de prensa.

Melania Trump también se pronunció sobre el tema en su cuenta de Twitter:

«Estoy profundamente consternada sobre el aumento pandémico en el uso de los cigarros electrónicos por nuestros niños. Necesitamos hacer todo lo que podemos para proteger al público de enfermedades y muertes relacionadas al tabaco, y prevenir que los cigarros electrónicos vuelvan adictos a la nicotina a una generación joven»

Le puede interesar: Freddy McConnell, el hombre que dio a luz

I am deeply concerned about the growing epidemic of e-cigarette use in our children. We need to do all we can to protect the public from tobacco-related disease and death, and prevent e-cigarettes from becoming an on-ramp to nicotine addiction for a generation of youth. @HHSGov

— Melania Trump (@FLOTUS) 9 de septiembre de 2019