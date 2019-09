JC Ramírez: «Volveré a Grandes Ligas y será para lucir bien»

Hay una mezcla de sentimientos en las palabras de Juan Carlos Ramírez cuando se le pide que haga un balance de lo acontecido en el 2019. Le frustra haber permanecido poco tiempo en las Ligas Mayores. Le hace feliz haber lanzado sin dolor.

Ramírez está de vuelta al país y luego de haber concluido un proceso de recuperación tras una cirugía Tommy John, en el cual sus disparos no tuvieron el fuego habitual, los Ángeles de Los Ángeles lo pusieron en oferta, nadie lo tomó y él decidió seguir con ellos.

¿Qué viene ahora?

“Seguir trabajando para recuperarme plenamente y abrirme espacio en los mismos Ángeles o donde sea. Lo que sí te puedo decir, es que aún me queda mucho en el brazo y a pesar de las dudas de muchas personas, voy a regresar a Grandes Ligas y luciré bien”, asegura.

JC nunca ha sido hombre de verbo agresivo, pero es claro que está resuelto a trabajar duro para recuperar su forma. Un primer paso será lanzar en México con los Tomateros de Culiacán y luego dará los últimos toques a su adiestramiento para esperar el año 2020 de la mejor forma posible.

Aquí el diálogo con LA PRENSA

¿Cuál es el balance de este año?

El balance es positivo. Recuperé mi salud. Me siento bien. Puedo tirar sin dolor. Antes de la cirugía sentía un gran dolor y eso ha desaparecido. Así que eso me alegra mucho. Me quedan muchas cosas por ajustar, pero sé que voy por buen camino.

¿Y la velocidad regresará?

Eso va a regresar, es parte del proceso. Uno se pone un poco nervioso y hasta se frustra porque deseás que la velocidad vuelva de una vez, pero hablando con la gente experta o con compañeros que tuvieron la operación, me dicen que a veces te sentís bien a los 18 meses, otros dicen que a los 20 meses. Yo voy a cumplir 16 mañana 17 de septiembre, así que estoy en el rango de lo establecido.

¿El proceso de rehabilitación fue el correcto?

Antes de lanzar en prácticas de bateo en vivo, tuve dos sesiones de bullpen de 100 lanzamientos cada una y a lo mejor eso no estuvo bien porque tuve un bajón, sentí como que el brazo se me apretó en la zona de bíceps y el tríceps y tal vez debí haberlo llevado más al suave. Quizá me excedí, tal vez me querían subir a prisa. Luego tiré en juegos de rehabilitación y muy pronto me sentía cansado.

¿Lo hablaste con los médicos?

Lo que pasa es que como no sentía dolor y pensé que el cansancio era parte del proceso, no le presté mayor atención, pero quizá el brazo necesitaba un período de recuperación antes de lanzar en juegos. Y cuando lanzaba en los partidos, después de 40 o 50 lanzamientos, me sentía muy cansado, pero fue algo que se pensó que estaba bien en aquel momento.

En un momento dijiste que deseabas seguir en Clase A en lugar de ir a AAA…

Sí, porque pensé que los picheos no estaban listos para lanzarle a bateadores que están cerca de Grandes Ligas o son grandes ligas y uno lo que quiere es lucir bien para llegar con toda la confianza. Mi historial indica que no soy un hombre que tira muchos strikes. Me defiendo con mi recta y mi slider. Así que al no tener la recta rápida, tenía que pulir más los demás picheos y eso pensaba trabajar.

¿Qué sensaciones te deja entonces el 2019?

No lo perdí porque avancé en mi recuperación, pero no gané porque no estuve el tiempo que hubiese deseado estar en las Grandes Ligas. Incluso ni terminé en Grandes Ligas. Tengo una mezcla de sentimientos. Me siento feliz que pude terminar en un punto saludable. La última semana que estuve en AAA llegué a 94 millas en mi velocidad y eso es alentador para trabajar más y esperar con fe el año 2020.

¿Qué harás de ahora en adelante?

Seguir trabajando. De hecho, voy a tirar un mes en la Liga Mexicana con los Tomateros de Culiacán. Me recomendaron que no dejara pasar más de dos meses sin actividad en el brazo, porque ya había construido mi fuerza para lanzar hasta noventa picheos y que si no tiro en más de dos semanas, la fuerza se te va. En México comienzo el 11 de octubre. Lanzaré durante un mes.

¿Cómo queda tu situación con los Angelinos?

Como ustedes saben, me colocaron en asignación y yo decidí quedarme con ellos. Después de la Serie Mundial vamos a ver qué pasa. La prioridad la tienen los Angelinos, pero vamos a ver qué ofrecen, si no voy a la agencia libre. Mi deseo es abrir juegos en Grandes Ligas y eso va a ser clave para determinar cuál sería la próxima parada en mi carrera.

¿Aún hay mucho combustible en el tanque?

Seguro. De eso no tengo dudas. Mientras pueda levantar el brazo, voy a seguir pichando. Me siento bien. Vengo de una operación y eso toma tiempo. Mi mente está positiva. Hace poco lancé en Grandes Ligas y estaba sacando outs con lanzamientos a 88-92 millas, utilizando 15 envíos por innings. Así que voy a trabajar para recuperar la velocidad y volver a un mejor nivel.