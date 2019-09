Ortega «se prepara para una guerra, al activar y organizar a los paramilitares», según sociólogo Óscar René Vargas

El sociólogo y disidente del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Óscar René Vargas, manifestó que el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua se está preparando para una guerra con sus fuerzas de parapolicías que está organizando en cada territorio.

“La Organización departamental de los Sandinistas Históricos, nombre para encubrir y legitimar a los paramilitares, tiende a convertir que cada territorio sea gobernado por bandas armadas con autonomía de acción, aunque con una dirección de coordinación nacional. Lo que demuestra que el régimen está en la lógica de prepararse para una guerra que ellos desean fomentar al activar y organizar a los paramilitares”, expresó el sociólogo en su análisis de este lunes: El tic-tac del reloj político.

Estas afirmaciones de Vargas llegan en momentos en que se ha incrementado el asedio dirigido contra personas y grupos opositores. Las últimas semanas se reportó asedio, persecución y agresiones a opositores en León, Jinotega, Matagalpa, Managua, donde los grupos armados afines a Ortega, que generalmente se movilizan en motos y en compañía de patrullas de la Policía, acechan las casas de opositores, sus reuniones, las iglesias donde asisten y cualquier lugar donde estén.

“El régimen está decidido a no ceder nada. Quieren asestar golpes fuertes a los movimientos sociales. El régimen no se puede mantener en el poder si no es destruyendo los movimientos sociales; es decir, mantiene la lógica de ‘el poder o la muerte’”, aseveró Vargas.

Origen de los parapolicías

Los parapolicías se comenzaron a organizar desde el año pasado en diferentes departamentos del país, con el objetivo de reprimir las protestas civiles que demandan la salida de Ortega del poder. Estos grupos están conformados por militares en retiro, policías en retiro, y funcionarios o trabajadores de las alcaldías sandinistas.

En la capital, los ataques armados de los parapolicías se mostraron con gran claridad en la denominada Madre de las Marchas, el 30 de mayo de 2018. Ese día murieron al menos nueve personas solo en Managua. A nivel nacional se reportaron 18 personas muertas en marchas simultáneas que se dieron en todo el país y en las que también atacaron civiles armados, claramente identificados como militantes del partido gobernante Frente Sandinista (FSLN).

“Batallones de la Paz”

Masaya, Estelí, León, Carazo y en Bluefields (de la Costa Caribe Sur) son ciudades donde se ha reportado la organización de grupos armados afines al régimen de Daniel Ortega, bajo la denominación de “Batallones de la Paz”, pero que los críticos llaman “batallones de la muerte” por su fin represivo.

Sin futuro con Ortega

El sociólogo Oscar René Vargas advirtió que no hay que esperar nada bueno del régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. “Es un gobierno de destrucción, de degradación de los derechos de los ciudadanos, sin ninguna visión sobre el futuro, sin programa de desarrollo; no está calificado para ejercer el poder en beneficio del pueblo. Es por eso que dice tantas mentiras”, manifestó el sociólogo.