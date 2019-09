Gerrit Cole con 300 ponches, Pete Alonso con 49 jonrones

Gerrit Cole, quien se transformó de un buen lanzador a uno de élite desde su aterrizaje en Houston, se convirtió este miércoles en el primer carabinero de 300 ponches en esta temporada y en el tercero en la historia de los Astros, justo cuando la tropa texana sellaba su boleto hacia la postemporada con una victoria 3-2 ante sus vecinos Rangers.

Cole (18-5) propinó diez ponches en ocho entradas, en las que toleró seis hits y dos carreras limpias con una base por bolas. En el sexto episodio le cruzó el tercer strike al coreano Shin-Soo Choo para garantizar su proeza y a la vez llegó a 19 aperturas en las que acumula al menos diez «fusilados» en cada una, empatando un récord de Grandes Ligas.

Solo Nolan Ryan, Randy Johnson, Sandy Koufax y Pedro Martínez, todos en el Salón de la Fama, han alcanzado diez ponches en 19 ocasiones en una temporada. Entre las 19 aperturas de Cole con diez ponches, hay seis consecutivas. Incluso, tiene cuatro partidos de 14 o más abanicados, en un alarde de dominio para este espigado lanzador.

Antes de llegar a los Astros, Cole tenía como máxima cifra de ponches, los 202 que logró en el 2015 con los Piratas. Ya el año pasado con los Astros propinó 276. Este año subió a 300 y aún tendrá dos aperturas más. Llegó a 300 ponches en 198.1 innings. Más rápido que él, solo Randy Johnson, quien los consiguió en 197.2 innings en 2001.

Cole se une a Mike Scott (1986) y a James Rodney Richard (1978 y 1979) como los únicos lanzadores de los Astros con temporadas de 300 «fusilados». Scott era un artista de la «splitball», mientras Richard era un lanzallamas. Cole tira fuerte a 97 millas, pero también incluye slider, curva de nudillos y cambio de velocidad en su repertorio.

En su trabajo de este miércoles, Cole fue ayudado por el cubano Yulieski Gurriel, quien disparó su jonrón 30 de la temporada y por el venezolano José Altuve, quien largó su trancazo 29. Además, el mexicano Roberto Osuna cerró el juego con su salvamento 35 de la campaña. Cole mejoró a 18-5 y 2.61 en su promedio de efectividad.

Alonso llegó a 49 jonrones

El novato de los Mets, Pete Alonso, elevó aún más el récord de jonrones para los debutante en la Liga Nacional, al descargar su cuadrangular 49 de la temporada, en un partido ganado por su equipo 7-4 a los Rockies de Colorado. La marca de más estacazos para un novato en las Mayores, lo tiene Aaron Judge con 52 en la campaña del 2017.

Alonso remolcó dos carreras y fue secundado en jonrones por Jeff McNeal (22), mientras Sam Hilliard (3 y 4) se iba a la calle dos veces por los Rockies y eso privó de la victoria a Noah Syndergaard. El triunfo se lo llevó Seth Lugo (7-4), mientras el venezolano Jairo Díaz ( 5-4) cargaba con la derrota. Alonso llegó a 113 carreras impulsadas.

En la que pudo haber sido la última apertura en la carrera de CC Sabathia en el Yankee Stadium, durante la campaña regular, los Angelinos se impusieron 3-2 a los Yanquis, aprovechando error en tiro al homeplate de Adam Ottavino, cuando el juego estaba 2-2 en el sexto episodio. Los neoyorquinos buscaban además su triunfo 100 este año.

Sabathia, un seguro miembro del Salón de la Fama, lanzó apenas 2.2 innings en los que cedió dos carreras antes de ser removido en medio de una fuerte ovación de los fanáticos y abrazos de sus compañeros. Pero Aaron Judge con su jonrón 24 niveló las acciones 2-2, no obstante, la falla de Ottavino echó a perder la oportunidad de ganar.

Los Yanquis necesitaban una victoria o una derrota de los Rays para asegurar el banderín de la División Este de la Liga Americana, algo que no ganan desde el 2012. Así que la despedida de Sabathia y el regreso de Giancarlo Stanton con un doble en su primer turno, merecía un mejor final, pero los Angelinos no dieron chance de celebrar.

Bruce Bochy llegó a 2,000 victorias

Los Gigantes derrotaron 11-3 a los Medias Rojas en el Fenway Park y eso significó la victoria 2,000 en su carrera para el mánager de los californianos, Bruce Bochy, cuyo primer triunfo llegó el 27 de abril de 1995, cuando conducía a los Padres de San Diego. Bochy es el mánager número 11 en la historia de las Mayores con dos mil éxitos.

Bochy se une a Connie Mack (3,731), John McGraw (2.763), Tony LaRussa (2,728), Bobby Cox (2,504), Joe Torre (2.326), Sparky Anderson (2,194), Bucky Harris (2,158), Joe McCarthy (2,125), Walter Alston (2,040) y Leo Durocher (2,008), todos en el Salón de la Fama, como los mentores más ganadores de la historia.

«Seré honesto, este no es un número en el que yo he estado pensando. Era una posibilidad que pasara este año, pero eso solo significa que he tenido un tremendo respaldo de los dueños y de la oficina principal, para estar en el campo tanto tiempo y tener el chance de ser parte de estas dos mil victorias, pero las derrotas están ahí, también», dijo.

Jeff Samardzija (11-12) se llevó la victoria por los Gigantes, mientras Jhoulys Chacín (3-11) cargaba con la derrota, a pesar de jonrones de Rafael Devers (30) y Jackie Bradley (20). Stephen Vogt (10) se llevó la cerca por los Gigantes y remolcó cuatro carreras. Samardzija lanzó seis entradas para dos hits y una carrera en este partido.

Zach Eflin lanzó siete entradas para cinco hits y una carrera, mientras Bryce Harper (32) y César Hernández (12) se llevaban la cerca, para impulsar a los Filis a una victoria 4-1 sobre los Bravos y el colombiano Julio Teherán (10-10). Ronald Acuña se fue de 4-2 por Atlanta, pero sigue con 39 jonrones y 37 bases robadas en la temporada.

Y el nicaragüense Cheslor Cuthbert se ponchó como bateador emergente en la décima entrada, de un partido ganado por Oakland 1-0 a los Royals. El promedio del nica bajó a .249 en la temporada, debido a 74 hits en 294 turnos, con ocho jonrones, 23 anotadas y 35 impulsadas, tras actuar en 83 partidos este año.

Mientras tanto, Alex Blandino se fue de 3-1, con una empujada, en la victoria 3-2 de los Rojos sobre los Cachorros, víctimas también del toletazo 48 del venezolano Eugenio Suárez. Blandino tiene siete hits en 28 turnos para .250 en la temporada. Este miércoles bateó de primero y jugó la segunda base.

