Empresarios exigen al INE que explique alzas en la tarifa eléctrica

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, expresó este miércoles que “el INE (Instituto Nicaragüense de Energía) tiene que dar una explicación (sobre las alzas a la tarifa de energía eléctrica) porque tiene una responsabilidad alrededor de esto”.

De igual forma la presidenta de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN), Carmen Hilleprandt, señaló que el ente regulador debe responder por estas alzas, porque el hecho que se den de manera silenciosa crea mayor incertidumbre.

Desde el inicio de la crisis sociopolítica el costo de la energía eléctrica en Nicaragua ha venido incrementando silenciosamente de manera que si el país se compara con Guatemala —que tiene la energía más barata de la región— el costo de la electricidad en el sector residencial es un 165 por ciento más caro que en ese país.

En lo que va del año la energía ha incrementado un 18.3 por ciento y se prevé que estas alzas continúen ahora por factores externos, como el ataque a las reservas de petróleo en Arabia Saudita.

Mario Arana: situación preocupante

El presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham) y expresidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Mario Arana, sostuvo que la situación es preocupante porque se desconoce cuánto podría incrementar el petróleo y tras esa alza internacional la factura energética tendrá un impacto mayor.

“Dependiendo de cuál sea el golpe (con las reservas de Arabia Saudita) eso va a impactar en el precio del petróleo, las estimaciones son que el precio pueda aumentar diez a treinta dólares, pudiese llegar a 150 dólares en un escenario extremo, esperemos que ese no sea el caso, y eso nos afectaría porque todavía dependemos un cincuenta por ciento de energía térmica y esta es la segunda época del año que más dependemos de la energía térmica, entonces estamos afectados por dos factores: el ataque en Arabia y la línea de ajustes que está haciendo la distribuidora y que está apoyando el regulador, y que tiene que ver con que nunca resolvió su problema de ineficiencia”, sostuvo Arana.

Agregó que la distribuidora ha provocado que el país haya perdido competitividad a nivel regional.

Alza energética los asfixia

Dean García, director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de Confección (Anitec), sostuvo que el alza energética trae problemas serios al sector, porque dichos costos no se pueden trasladar al producto porque se rigen por los precios internacionales.

“En las plantas de manufactura el impacto es bajo, pero no es así para la plantas de lavandería y las que tienen tenería y acabado que sí les golpea bastante fuerte, para esas plantas la energía implica alrededor de un 40 por ciento de los costos de producción, es bastante alto y obviamente se ven afectados porque no se pueden incrementar los precios porque no vendemos en un mercado local, vendemos en el exterior a precios internacionales”, dijo García.

Por su parte Sergio Maltez, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), explica que el sector industrial ha sido uno de los más afectados y por eso han tenido que aplicar fuertes medidas de ahorro.

“Ya muchas empresa han aplicado medidas de eficiencia energética, además que han hecho inversiones como paneles solares, biodigestores, además se han tomado capacitaciones para enseñarle a los empleados a ser más eficientes, otras han recortado turnos para no estar gastando energía”, dijo Maltez.