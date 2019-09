Diputada María Haydée Osuna afirma «no he pedido permiso» al PLC para retirarse de la Comisión Económica

Mientras la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) aún no decide cuál de sus diputados sustituirá a María Haydée Osuna en la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, Osuna confirmó a LA PRENSA su retiro de ese órgano para el que «no he pedido permiso» al partido.

«No he pedido permiso, tomé mi decisión por sí y ante sí», dijo Osuna quien sale de la Comisión Económica por, según ella, siguiendo las recomendaciones de su doctor en que debe reducir el estrés laboral debido a los problemas de hipertensión que se le han complicado desde julio pasado.

Osuna sigue siendo diputada y tercera vicepresidenta de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Deberá ser reasignada a otra de las comisiones permanentes, debido a que la Ley Orgánica de esa institución, cada diputado debe integrar dos comisiones.

La Comisión Económica es quizás donde hay mayor cantidad de trabajo, de las 15 comisiones permanentes en el Legislativo, debido a los préstamos, leyes y acuerdos financieros, de política monetaria y de regulaciones fiscales que el Poder Ejecutivo adquiere y posteriormente envía para que se aprueben en la Asamblea Nacional.

«Me retiré de la Comisión. Los diputados seleccionamos y escogemos las diferentes comisiones que debemos integrar. Tomé la decisión de retirarme por mí salud», explicó Osuna.

En julio pasado la legisladora Osuna, quien es presidenta nacional del PLC, fue hospitalizada por varios días al sufrir un pre infarto al miocardio causado por problemas de hipertensión.

«Es bastante trabajo y creo que hay que llevarlo mejor. Yo puse mi carta al jefe de la bancada (del PLC) que me retiraba de la Comisión por sí y ante sí, porque cuando uno se retira de una comisión no tenés que pedir permiso a nadie. Le dije sí al jefe de bancada que decida dónde me considera conveniente que cumpla con la labor de diputada», dijo Osuna.

Jimmy Blandón, jefe de la bancada del PLC, explicó que no han discutido quién de los otros 13 diputados que tienen sustituirá a Osuna en la Comisión Económica.

Entre los nombres que se mencionan son Wálter Espinoza y Paul González, aunque Blandón no quiso confirmar quién de ellos sería el seleccionado.

Los diputados orteguistas han aumentado sus ataques contra los adversarios debido a el rechazo de estos a la mayoría de las políticas del régimen de Daniel Ortega. La intolerancia ha llegado al punto que los oficialistas pidieron por escrito que la Junta Directiva que saque a la legisladora liberal Azucena Castillo, una de las más críticas de las medidas económicas de la dictadura por los daños que están causando a los consumidores y a las empresas.

De acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, corresponden a las bancadas decidir cuáles de sus legisladores integran las comisiones. El PLC respondió a los orteguistas que respaldan el trabajo técnico de Castillo, exministra de Comercio, por lo que la mantienen en la Comisión Económica.