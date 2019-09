Cosecha de primera golpeada por la falta de lluvias en Nicaragua

El déficit de lluvias ha provocado una pérdida de entre un 30 y 40 por ciento en los granos básicos de la cosecha de primera. De tal manera que los habitantes de las comunidades del Corredor Seco comenzarán a sufrir la escasez de alimento.

El Corredor Seco de Nicaragua está conformado por 37 municipios, donde además se concentra la población más pobre del país.

“El déficit de lluvias nos afectó fuertemente, los dos departamentos más golpeados han sido Madriz y Nueva Segovia, en la producción de granos básicos; en Madriz, hemos tenido una reducción del 80 por ciento tanto en la producción de frijol como la producción de maíz; seguido por Nueva Segovia, donde tenemos una disminución en la cosecha de maíz del 20 al 25 por ciento y en frijol, entre el 40 y 50 por ciento”, dijo Álvaro Vargas, vicepresidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic).

No habrá alza en precios de los granos básicos

Vargas hizo énfasis en que aunque la siembra de primera fue severamente afectada por la sequía, esto no va a ocasionar un alza de precios en los granos básicos.

“En el caso del frijol, es importante destacar que nosotros producimos alrededor de 4.5 millones de quintales, consumimos 2.5 millones y dos millones son para exportación. Por tanto, no deberíamos tener alguna escasez de frijol para el consumo nacional, pero además falta todavía postrera y apante, cuando el frijol se siembra principalmente en la zona húmeda. No queremos alarmar ni promover especulación en el caso del frijol o de los granos básicos, porque falta la producción de postrera y apante, que tiene el mayor peso en la producción nacional”, sostuvo Vargas.

De igual forma Michael Healy, presidente de Upanic, dijo que los resultados de la siembra de primera no eran muy positivos. Sin embargo, aseveró que no se espera que se afecte la seguridad alimentaria de los nicaragüenses, “porque en los rubros del maíz, arroz y frijol el gobierno tiene mecanismos para importar el faltante a través del ministerio correspondiente”.

Inversión perdida

Por su parte, Vargas admite que lo lamentable es que estos productores tuvieron que invertir más este año para sembrar, debido al alza en los insumos agrícolas, con la reforma tributaria.

“Lo lamentable es que en medio de la crisis, con ese incremento en los costos de producción, los productores invirtieron más para sembrar y esa inversión que hicieron la perdieron y esto viene a impactar al Corredor Seco, que son las zonas más pobres”, manifestó.

Postrera será mejor que la primera

Francisco Vargas, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Sorgo (Anprosor), aseguró que tiene esperanza que la postrera sea mejor, aunque posiblemente la cosecha sea demorada porque se sembró tarde.

“Primera no hubo, no hubo cosecha, ni se sembró siquiera, no se tenía certeza del régimen de lluvias, ahora en postrera creemos que nos va a ir mejor, pero va a ser un poquito demorada porque las lluvias entraron tarde después de la canícula, de manera que sembramos tarde”, refirió el dirigente de Anprosor.