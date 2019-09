Jonathan Loáisiga a la expectativa de una oportunidad

Aunque Jonathan Loáisiga ha dicho que se siente más cómodo sobre el montículo del Yankee Stadium que ante una batería de periodistas, este sábado se desenvolvió con soltura y naturalidad en la sala de conferencias del mítico parque neoyorquino, mientras atendía a los reporteros de habla hispana que cubren a los bombarderos.

Habló con el tono adecuado, dijo las palabras exactas y su mensaje fue el más conveniente en medio del contexto que vive actualmente el conjunto de la Gran Manzana, que por desgracia ha perdido a un par de buenos lanzadores como Dellin Betances y Domingo Germán, pero eso, podría significar la oportunidad que el nica necesita.

«Lamentamos lo que ha sucedido con nuestros compañeros. Quisiéramos que estuvieran aquí con nosotros, pero la lamentablemente no se va a poder. Así que lo que nos queda es seguir trabajando para lograr el objetivo que todos tenemos, que es ganar», dijo Jonathan, el pistolero de Las Sierritas, que lucha por un lugar en los playoffs.

Betances se lastimó el tendón de Aquiles y ha sido colocado en la lista de lesionados por 60 días, mientras que Germán se vio involucrado en una acción que infringió la política de Las Grandes Ligas en el tema de la violencia doméstica y no lanzará más este año. Así que el nica está en la lista de candidatos al roster de postemporada.

La conferencia de prensa en el Yankee Stadium fue dirigida por Marlon Abreu, encargado de las traducciones de los Yanquis, quien es de origen dominicano y nicaragüense. «Mi abuelita es de León», me dijo hace un tiempo. Ahora les mostramos íntegramente la conferencia de prensa de Loáisiga esta mañana de sábado.

Aquí las conferencia de prensa

Explícale a la audiencia cómo fue lo de tus lesiones…

Mi lesión fue el hombro, tenía un poco abierto el hombro, una pequeña abertura en un músculo, pero trabajé y gracias a Dios me recuperé al cien por ciento.

¿El mánager Aaron Boone te ha dicho si estás en los planes de los playoffs?

La verdad, ahora mismo no han hablado nada conmigo. Yo estoy enfocado en mi trabajo, espero que mi trabajo hable por si solo y si ellos tienen algún plan conmigo, seguro me lo van a hacer saber, pero hasta este momento no me han dicho nada.

¿Qué harás durante la temporada muerte, tienes algún plan de tirar en el invierno?

Mi meta es trabajar para fortalecer los músculos donde he tenido mayormente problemas como el hombro, trabajar bastante las piernas para mantenerme saludable. Ahora mismo estoy enfocado en la temporada y sobre lanzar en el invierno, tendría que hablar con el equipo, con el pitching coach, con el mánager, pero no sabría qué decirle.

¿Para mantenerte en la rotación de los Yanquis del futuro, qué debes mejorar en tus pitcheos?

Creo que debo mejorar el comando de mis pitcheos rompientes, el poder terminar a los bateadores. Creo que si yo trabajo y mejoro eso, todo va a ser muy diferente. Rápido llevo a los bateadores a conteo de 2-0 y no los puedo terminar. Creo que si mejoro en eso, va a ser una diferencia muy grande.

Los Yanquis han perdido a Dellin Betances y Domingo Germán, ¿eso te abre un espacio?

La verdad es que es muy lamentable lo que pasó con nuestros compañeros, nosotros quisiéramos tenerlos aquí ahora mismo, pero lamentablemente no van a poder estar. Y como usted dice hay dos puestos ahí, yo estoy trabajando y si se da la oportunidad de hacer el roster de los playoffs, yo voy a estar ahí disponible para lo que sea y aportar al equipo para obtener las victorias.

¿Cómo está el ambiente en el clubhouse después de las desgracias con estos dos muchachos?

Nosotros estamos unidos, somos una familia y estamos aquí para apoyarnos y eso es lo que hacemos.

¿Cómo calificas la temporada 2019 para tí, positiva o negativa?

Creo que todo es positivo. Lo malo hay que dejarlo atrás y hay que enfocarse en lo bueno que uno hace en la temporada y más ayudar al equipo para llegar hasta donde hemos llegado. Ha sido una buena temporada a pesar de mi lesión. La calificaría bien.

En un equipo que se lesionó mucho, ¿qué pensaste cuando te lesionaste y tenías oportunidad?

Las oportunidades se aprovechan y el no poder estar en el equipo en ese momento por la lesión que tuve, creo que me frustró un poco, porque era la oportunidad mía para demostrarle al equipo que puedo estar todo el año completo en las Grandes Ligas, pero son cosas que pasan y uno no las puede controlar y ahora a echar para adelante.

¿Alguno de los lanzadores de los Yanquis ha sido un mentor para ti?

Yo me he acercado a ciertos compañeros y he hablado con ellos sobre su experiencia en las Grandes Ligas y ver en qué me puede ayudar a ser un poco mejor cada día, claro que sí. También he hablado con Dennis Martínez, quien estuvo muchos años en Grandes Ligas y me ha aconsejado y también con algunos de los veteranos aquí.

¿Cómo ves el futuro del beisbol en tu país?

El beisbol en mi país ha ido ha mejorando mucho. Desde muchas categorías se ha brillado. El nivel de los niños es muy bueno, se ha ido a Mundiales y se ha ganado medallas. Yo veo el futuro del beisbol nicaragüense con muchos futuros grandes ligas, si Dios quiere. Así que yo veo muy bien el beisbol en mi país.

CC Sabathia está en su último año, ¿qué ha sido CC Sabathia para ustedes?

Para nosotros CC es un líder, yo lo veo como un padre para mí, una tremenda persona, el poder compartir este último año con él e ir aprendiendo todo lo bueno de él porque es una tremenda persona dentro y fuera del terreno, creo que eso es algo muy grande para mí.

¿Tú crees que es una necesidad ganar la Serie Mundial?

Yo creo que tenemos un tremendo equipo para ganar la Serie Mundial y si se dan las cosas bien y todos estamos saludables, la vamos a ganar. Creo que estamos en la obligación de ganar la Serie Mundial con el equipo que tenemos.

¿Qué mensajes enviarías para la juventud, a esos jóvenes que desean tener una oportunidad?

Primero gracias por la oportunidad de que ellos vean esto y mi mensaje es que se esfuercen siempre, que den lo mejor de ellos y sobre todo ser disciplinado. La disciplina es primordial en este deporte y que echen siempre para adelante y que nunca se den por vencidos.

Edgard Rodríguez en Twitter: @EdgardR