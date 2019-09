El peso futbolístico esperado del Real Estelí se ausentó en Ocotal. El Municipal Jalapa jugando de local en el Roy Fernando Bermúdez encontró vías constantes de accesos al área esteliano, que tuvo claridad arriba y se resguardó en las intervenciones del portero Henry Maradiaga y el paral, el gran responsable del 0-0 final.

Liderados por Luis Manuel Galeano, los jalapeños presionaron y generaron este domingo un buen resultado para sus aspiraciones de salir del descenso. El Tren del Norte tomó el liderato provisional con 16 puntos, mientras se enfrentan Ferretti y Managua FC esta noche. El Jalapa quedó último con seis unidades, a una del Diriangén que ganó al Madriz este sábado, al finalizar la novena jornada del Torneo de Clausura.

Mayor claridad

El Jalapa tuvo las mejores ocasiones al final de cada tiempo. En la primera parte, intervenciones consecutivas de Maradiaga evitaron la caída de su marco. El habilidoso volante Edry Centeno (35) probó al guardameta de Estelí, quien tuvo que volar al minuto siguiente para desviar el potente remate de Galeano desde fuera del área.

El Estelí llegó pero no tuvo los mismos espacios fabricados por los jalapeños, quienes no dudaron frente al marco. En el complemento, el Jalapa tuvo para llevarse el éxito sin embargo le faltó fortuna y precisión. En un contragolpe por la banda derecha, Galeano (68) recibió en el área y sacó un remate ajustado que se estrelló en el travesaño. En un tiro de esquina, Adolfo Colindres (87) cabeceó a las manos de Maradiaga. En el tiempo añadido, en otro contraataque, Jehu Flores centró retrasado y Galeno no pudo atinar el remate.

Por otra parte, el Chinandega FC logró un importante éxito 2-1 sobre el CD Ocotal, que no ha podido establecerse. Erick Alcázar (72) abrió el marcador desde el punto de penalti y el hondureño Cristhian Izaguirre (83) lo amplió. El contención Jonathan Moncada (90+5) descontó.