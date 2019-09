La Liga Primera concluyó la primera vuelta este fin de semana. Después de nueve partidos para la mayoría de los equipos, a excepción del Real Estelí, Managua FC, Juventus FC y Municipal Jalapa, que cuentan con un duelo pendiente cada uno; los pronósticos previstos no se han cumplido. El Ferretti es líder por encima del Tren del Norte 0 Leones Azules, los favoritos para dominar el Torneo de Apertura.

El Estelí y Managua FC están diseñados para disputar entre ellos el trono. Sus planteles son los más compactos y poseen las mejores individualidades del certamen, jugadores que han mejorado su nivel a lo largo de los torneos o referentes capaces de marcar diferencia en los momentos decisivos. Por eso, estos dos equipos tienen la mayor presión, muy por encima del Ferretti que se abre paso.

Los ferretistas terminaron con 18 puntos, dos encima del Tren del Norte, siete de los Leones Azules. El Ferretti ha ganado cinco partidos destacando el triunfo 0-1 del fin de semana sobre el Managua FC, una victoria importante por lo que significa pero sin dejar una imagen contundente para restarle protagonismo a unos Leones Azules capaces de remontar el mal momento actual: tres derrotas consecutivas.

No pueden haber concesiones para el Estelí. Línea por línea superar a todos sus adversarios. No está en una mala posición y con un desafío pendiente podría sobrepasar al Ferretti, sin embargo dentro del terreno de juego ha dejado algunas dudas. Su rendimiento en Liga Concacaf decepcionó porque tenía elementos para superar la ronda eliminatoria y no lo hizo. Ese era su mayor demanda porque a nivel nacional tiene todo para dominar, como lo está haciendo invicto en ocho juegos: cuatro victorias y cuatro empates.

El Managua FC necesita reencontrarse con la dinámica inicial, sobre todo la presentado en la Liga Concacaf. Los Leones Azules mostraron otro nivel futbolístico a nivel ante el Motagua hondureño, que pasó apuros para pasar a la siguiente ronda. Ese plantel visto en esas dos encuentros no tendrá complicaciones en llegar a la final y competir ante los norteños o cualquier adversario. En la segunda vuelta tendrán que demostrarlo.