El exalcalde de Nueva York y su rol en un eventual juicio político a Trump

Ha sido un largo y extraño camino para Rudy Giuliani, el determinado fiscal que ganó fama por su liderazgo en la ciudad de Nueva York después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Antes visto como un prometedor candidato presidencial republicano, Giuliani, de 75 años, está tratando ahora de rechazar acusaciones de su papel como supuesto jugador clave en el escándalo internacional que tiene al presidente Donald Trump en peligro de enfrentar un juicio político en el Congreso.

Lea además: Renuncia el emisario de Estados Unidos para Ucrania, involucrado en el caso Trump

Durante los últimos dos años, Giuliani sostuvo múltiples reuniones con funcionarios de Ucrania, como parte de un esfuerzo para persuadir al gobierno de ese país a abrir una investigación al exvicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter Biden, quien ocupó un puesto en la junta directiva de una compañía energética ucraniana llamada Burisma Holdings.

Al mismo tiempo, Giuliani trataba de que se iniciara otra investigación sobre la presunta cooperación entre funcionarios ucranianos y la campaña para las elecciones de 2016 de Hillary Clinton, sugiriendo que Joe Biden también jugó un papel en esa supuesta conspiración.

Ha sido un largo y extraño camino para Rudy Giuliani, el determinado fiscal que ganó fama por su liderazgo en la ciudad de Nueva York después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Puede interesarle: Denunciante de Inteligencia acusa a Trump de buscar interferencia en elecciones

Antes visto como un prometedor candidato presidencial republicano, Giuliani, de 75 años, está tratando ahora de rechazar acusaciones de su papel como supuesto jugador clave en el escándalo internacional que tiene al presidente Donald Trump en peligro de enfrentar un juicio político en el Congreso.

Durante los últimos dos años, Giuliani sostuvo múltiples reuniones con funcionarios de Ucrania, como parte de un esfuerzo para persuadir al gobierno de ese país a abrir una investigación al exvicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter Biden, quien ocupó un puesto en la junta directiva de una compañía energética ucraniana llamada Burisma Holdings.

Al mismo tiempo, Giuliani trataba de que se iniciara otra investigación sobre la presunta cooperación entre funcionarios ucranianos y la campaña para las elecciones de 2016 de Hillary Clinton, sugiriendo que Joe Biden también jugó un papel en esa supuesta conspiración.

Puede interesarle: Estados Unidos propone acoger a un máximo de 18,000 refugiados en 2020

El presidente Trump ha catalogado los hechos recientes como «la mayor cacería de brujas en la historia de Estados Unidos». Este lunes lo reiteró en su cuenta de Twitter: «La queja del falso informante no se sostiene. Es más que nada sobre la llamada al presidente ucraniano, la cual, en virtud de la transparencia, yo inmediatamente divulgué al Congreso y al público. El informante no sabía casi nada, ¡su descripción de segunda mano de la llamada es un fraude!».

The Fake Whistleblower complaint is not holding up. It is mostly about the call to the Ukrainian President which, in the name of transparency, I immediately released to Congress & the public. The Whistleblower knew almost nothing, its 2ND HAND description of the call is a fraud!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2019