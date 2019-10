Mike Pompeo acusa a demócratas de la Cámara de «intimidar» al Departamento de Estado

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó a los demócratas de la Cámara de tratar de intimidar al Departamento de Estado al citar a declarar a funcionarios de la agencia en relación con la llamada telefónica del presidente Donald Trump con su homólogo ucraniano.

En una carta publicada este martes, en respuesta al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, Pompeo acusó a los demócratas de intentar «intimidar» e «intimidar a los empleados del Departamento de Estado» y dijo que las declaraciones programadas por el comité «no son factibles».

En total, tres comités de la Cámara de Representantes han programado declaraciones para las próximas dos semanas con cinco funcionarios actuales y anteriores del Departamento de Estado sobre su participación en la llamada telefónica del presidente Donald Trump el 25 de julio con el presidente de Ucrania.

I’m concerned with aspects of the Committee’s request that can be understood only as an attempt to intimidate, bully, & treat improperly the distinguished professionals of the Department of State, including several career FSOs. pic.twitter.com/QRtMaXlhQM — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 1, 2019

La llamada telefónica ha provocado una investigación de juicio político contra Trump.

La carta de Pompeo fue enviada en momento en que el diario The Wall Street Journal informó que estaba entre los que escucharon la llamada, algo que involucra más al Departamento de Estado en la investigación de juicio político.

Una denuncia sobre irregularidades alega que Trump buscó la ayuda del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy para desenterrar información incriminatoria sobre el ex vicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter, que dañaría las perspectivas de Biden de ganar la nominación presidencial demócrata, un desafío a Trump en la carrera electoral del próximo año.

Los demócratas en la Cámara de Representantes de EE.UU. avanzan en su investigación de juicio político contra Trump, con citaciones que solicitan documentos de su abogado personal y el Secretario de Estado, Pompeo. A estas acciones se unen las audiencias programadas esta semana con ex funcionarios involucrados en la política estadounidense y de Ucrania.

Los jefes de los comités de Asuntos Exteriores, Inteligencia y Supervisión de la Cámara de Representantes han entregado a dado plazo a Pompeo hasta el jueves para producir documentos vinculados a la investigación lanzada después de que el denunciante presentara la queja expresando preocupación porque Trump estaba «usando el poder de su oficina para solicitar la interferencia de un país extranjero en las elecciones estadounidenses de 2020».

I have received a subpoena signed only by Democrat Chairs who have prejudged this case. It raises significant issues concerning legitimacy and constitutional and legal issues including,inter alia, attorney client and other privileges. It will be given appropriate consideration. — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) September 30, 2019

Los presidentes de comités Eliot Engel, Adam Schiff y Elijah Cummings también emitieron una citación el lunes para el abogado de Trump, Rudy Giuliani, con una fecha límite del 15 de octubre.

«Un creciente historial público, incluidas sus propias declaraciones, indica que el presidente, usted y otros parecen haber presionado al gobierno ucraniano para que realice dos investigaciones con motivaciones políticas», escribieron los legisladores.

En cuanto al mencionado historial, refieren los congresistas: «El primero es un enjuiciamiento de ucranianos que aportaron pruebas contra el presidente de campaña del Sr. Trump, Paul Manafort [convicto]. El segundo se relaciona con el ex vicepresidente Joseph R. Biden Jr., oponente del presidente Trump por la presidencia en 2020».

Los legisladores exigieron mensajes de texto, registros telefónicos y otras comunicaciones «indicando que no estaba actuando solo y que otros funcionarios de la administración Trump pudieron haber estado involucrados en este esquema».

Giuliani escribió en Twitter que había recibido la citación y que le daría «la debida consideración».

….the Whistleblower, and also the person who gave all of the false information to him. This is simply about a phone conversation that could not have been nicer, warmer, or better. No pressure at all (as confirmed by Ukrainian Pres.). It is just another Democrat Hoax! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2019

Giuliani ha criticado a los demócratas por no tener «bases para el juicio político» y trató de enfocar sus alegaciones de irregularidades contra Biden.

Trump reiteró su defensa el martes y dijo que el denunciante que presentó una queja proporcionó «información falsa» y debería ser investigado, a pesar de la afirmación del director de inteligencia nacional de que la contabilidad estaba en línea con una transcripción aproximada de la llamada telefónica entre los líderes de EE.UU. y Ucrania.

«Entonces, si el llamado ‘denunciante’ tiene toda la información de segunda mano, y casi todo lo que ha dicho sobre mi ‘llamada perfecta’ con el residente ucraniano está mal… ¿por qué no tenemos derecho a entrevistar y aprender todo sobre… el denunciante, y también la persona que le dio información falsa», tuiteó Trump.

En un comunicado emitido el martes, el senador republicano Chuck Grassley habló en defensa de las protecciones de los denunciantes. «Esta persona parece haber seguido las leyes de protección de denunciantes y debe ser escuchada y protegida», dijo. «Las quejas basadas en información de segunda mano no deben rechazarse sin más, pero sí requieren un trabajo adicional en las base para conocer los hechos y evaluar la credibilidad de la reclamación».

Los abogados que representan al denunciante han expresado su preocupación por la seguridad del individuo y subrayaron la necesidad de mantener su identidad en secreto.

El miércoles se espera una audiencia en la Cámara con el testimonio de Marie Yovanovitch, quien fue embajadora de los Estados Unidos en Ucrania antes de que Trump la retirara a principios de este año. El jueves, los legisladores escucharán a Kurt Volker, quien renunció a su cargo como enviado de Estados Unidos en Ucrania la semana pasada.

[Con información de Voa News, The Wall Street Journal, Departamento de Estado y redes sociales].