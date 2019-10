Jonathan Loáisiga va a la postemporada con los Yanquis

Jonathan Loáisiga ha sido considerado una pieza clave en el futuro de los Yanquis, pero es claro que también de su presente. Eso es lo que se percibe tras el hecho de que el veloz tirador nicaragüense, haya sido incluido en el roster del equipo neoyorquino para la postemporada a partir de mañana contra Minnesota.

Dueños de disparos con velocidades escalofriantes que han alcanzado hasta las 100 millas por hora, una curva devastadora y un cambio terrible, Loáisiga ha mostrado también mucho carácter y temperamento frío, tan esenciales en esta etapa del beisbol, en la que prevalecen los peloteros que se plantan con más firmeza.

«Primero le agradezco a Dios por esta oportunidad y luego a los Yanquis quienes han confiado en mí», dijo Loáisiga tras conocer la noticia de su presencia en el roster de la postemporada, la que compartió en el acto con LA PRENSA. «Ahora a hacer todo lo necesario para ayudarle a ganar el equipo», agregó el pinolero.

Durante la temporada regular, en la que trabajó con intermitencias debido a una lesión en el hombro, Loáisiga terminó con 2-2 y 4.55, con 37 ponches en 31.2 innings, en los que también admitió 31 hits, 16 carreras limpias, con 16 boletos y un juego sostenido (hold) luego de 15 apariciones en la colina.

No hay dudas que el trabajo de Loáisiga será como relevista, luego de que los Yanquis definieron un trío de abridores para la serie contra los Mellizos con James Paxton, Luis Severino y Masahiro Tanaka. Además, el nica lanzó mucho mejor saliendo desde el bullpen, que iniciando partidos a través de la campaña.

Como abridor acumuló 0-2 y 6.75 en 12 entradas, en las que ponchó a 14 bateadores, con 1.83 de whip. Y como relevista tuvo 2-0 y 3.20 en 19.2 innings, con 23 ponches y un whip de 1.27. En esta labor de relevo, se le ha visto mejor con su recta y su curva, mientras el cambio solo lo usa ocasionalmente.

«Estoy emocionado con esta oportunidad y confío en que Dios me ayudará para aportar al equipo. He hecho bullpen y me he sentido muy bien, así que espero poder colaborar para que como equipo podamos alcanzar el objetivo que nos hemos propuesto, que es ganarlo todo», indicó el Pistolero de Las Sierritas.

Esta podría ser una gran experiencia para Loáisiga, de 24 años, quien va a su primera postemporada, la primera también para un big leaguer nicaragüense desde que lo hiciera Vicente Padilla con los Dodgers en el 2009. Dennis Martínez y David Green, son otros nicas con viajes a los playoffs.

Vamos a ver qué tal resulta la aventura para Loáisiga.

Edgard Rodríguez en Twitter: @EdgardR