En vivo | Sarita confirma que José José será cremado y que solo la mitad de las cenizas irán a México

En un ataúd dorado con rosas blancas encima. Así descansa el cuerpo del Príncipe de la Canción, José José, en el centro del Auditorio del Condado de Miami, donde este domingo se realiza un homenaje abierto al público en general.

José José falleció el sábado 28 de septiembre en un hospital de Miami. En 2017 dio a conocer que padecía cáncer de páncreas.

Aquí te contamos minuto a minuto el homenaje que se le está brindando al intérprete de El Triste.

12:50 p.m. Sarita confirma que José José será cremado. En entrevista con María Antonieta Collins, Sarita, la hija menor del cantante, confirmó que su padre sería cremado, y la mitad de sus cenizas serían llevadas a México, mientras que la otra mitad se quedarían en Miami.

12.20 p.m. Personas de todas la nacionalidades, algunas con banderas incluida la de Nicaragua, pasan junto al ataúd de José José. No se puede hacer fotos ni tocarlo.

11:20 a.m. Afuera del auditorio ya hay fila para lograr entrar y dar el último adiós al gran cantante mexicano. Las personas tienen hasta las 3:45 p.m., hora de Nicaragua, para poder despedirse.

11:00 a.m. El público puede entrar y comenzar a despedirse de José José.

10:45 a.m. En el homenaje se escucha la canción Almohada, y en ese momento el nicaragüense Adán Torres, autor de esta canción, saluda a los hijos de José José. Torres lleva una estola azul y blanco en el cuello.

10:30 a.m. Sonaron “Amor eterno”, de Juan Gabriel, así como el tema “Las Golondrinas” para despedir a José José.

José Joel agradece a su padre por el legado que le dejó y le dedicó estas conmovedoras palabras durante el homenaje a cuerpo presente de José José.

10.20 a.m. “Gracias por estar con nosotros. Es pues la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, en esa fe, familia, en esa fe yo agradezco a Dios, en que mi padre descansa, en esa fe agradezco a Cristo Jesús que un día volveré a abrazarle y besarle para agradecerle todo lo que fue en mi vida, a través de esa fe le doy gracias a la vida por haberme permitido compartir todo lo que pudo compartir con mi papá, porque si esta semana, creánme que me ha retumbado en mi corazón, ser el hijo de José José», dijo José Joel.

En vivo: Programa especial 'Adiós al Príncipe' desde la ciudad de Miami

10: 15 a.m. La hija de José José, Marysol ofreció unas palabras en honor a su padre: “Gracias por estar aquí. Dice la palabra de Dios en el salmo 23 versículo 3, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Yo tuve un muy hermoso papá».

10: 10 a.m. Sarita, la hija menor del cantante, dijo entre lágrimas,“que nunca muera su música, por favor, gracias por haber venido… ustedes son nuestra familia…teníamos que hacer por ustedes, no somos nada sin Miami y México, qué viva el príncipe”.

Dentro del auditorio de Miami Dade County, la familia de José José da el último adiós al príncipe y recibe las muestras de cariño de los asistentes.

Conéctate a nuestra transmisión en https://t.co/9FCskiu52s y

👉https://t.co/U3nbK5HsQH pic.twitter.com/EboDTEBO8a — Univision 23 Miami (@Univision23) October 6, 2019

10:00 a.m. Carlos A. Giménez, alcalde de Florida, dedicó unas palabras al cantante al igual que Jonathan Chait, el cónsul de México en Miami.

9:45 a.m. Los mariachis suenan para despedir a José José con “Lo pasado, pasado”. Mientras los hijos del cantante entran al auditorio.

9:15 a.m. El féretro llegó al Auditorio del Condado de Miami.

9:00 a.m. El féretro recorre las calles de Miami, pero no hay tanta gente en los alrededores para decir adiós a José José.

8:30 a.m. Los restos de José José parten de la funeraria rumbo al Auditorio del Condado de Miami para ser despedido.