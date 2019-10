Acusan a un hombre de manosear a su hija de diez años y a su sobrina de 12, mientras su esposa pide su libertad

El Ministerio Público acusó este martes a J.E.C.R., de 32 años, de abuso sexual y violencia psicológica en perjuicio de su hija de 10 años y de su sobrina política, de 12, a quienes les habría tocados los senos y las piernas la madrugada del pasado 7 de agosto en un barrio del Distrito Cinco de Managua.

Según la acusación de la Fiscalía, el hombre entró al cuarto de su hija, quien dormía en una cama pequeña junto a su prima, está última sobrina política del acusado, y a ambas les tocó las piernas y los pechos.

Lea Además: «Fui violada y ahora temo que a mis hijas les pase lo mismo»

Al día siguiente, siempre en la madrugada, el acusado llegó nuevamente al cuarto donde dormían las niñas y las volvió a manosear, pero esta vez, según la Fiscalía, les dijo a las menores que no dijeran nada porque si no lo iban a echar preso. El acusado habría manoseado a las niñas cuando su esposa estaba dormida.

Esposa del acusado pide libertad de su esposo

Pese a la acusación de la Fiscalía, la madre de la menor y pareja del acusado se dirigió al juez Cuarto Especializado en Violencia, Harold Leal Elías, que lleva el caso, para pedirle la libertad de su esposo.

«Yo no vengo acusar a nadie, ya que él (J.E.C.R.) es el sustento de la casa y actualmente estoy pasando por una situación dura y no tengo dinero para darle de comer a mis hijas; yo no fui quien lo denunció, fue la directora del colegio», señaló la mujer. Sin embargo, el juez no dio lugar a la petición de la madre de la niña de 10 años.

Lea también: Acusan a una mujer de vender a su hija de 13 años a un hombre en Estados Unidos

En cambio, el judicial envió a juicio al procesado y argumentó que en los delitos de orden sexual no procede desistimiento alguno, ni petición independientemente de la solicitud de la representante de las víctimas, quien pidió la libertad del acusado.

El abogado Juan González Suárez, defensa del acusado, pidió al judicial que rechazara las pruebas presentada por la Fiscalía, argumentando que no son suficientes para señalar a su representado en los hechos acusados.

Puede interesarle: Dos niñas declararán en contra de su padrastro acusado de violarlas en una cuartería

Sin embargo, el juez Leal Elías envió a juicio al acusado para el 13 de noviembre de 2019 y le mantuvo la prisión preventiva.

El judicial señaló que será en juicio que se debatirán las pruebas en su conjunto para determinar si el procesado es o no responsable de los hechos acusados.

Las pruebas de la Fiscalía

Para el juicio, la Fiscalía cuenta con los testimonios de las víctimas, de la directora del colegio quien fue la que interpuso la denuncia en la Policía, después que las víctimas le contaron los manoseos del procesado.

Lea Además: Acusan a un hombre de abusar sexualmente de su hija durante tres años en Managua

También declarará la investigadora del caso y presentarán nueve fotos de la escena del hecho. Igualmente rendirán su declaración en juicio las forenses que examinaron a las niñas, así como las psicólogas.