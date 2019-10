Tishonnie Hunter, la chica modelo y sobresaliente en baloncesto y beisbol

Aunque han pasado casi dos meses desde que Tishonnie Jaoska Hunter Hunter conectó el gran slam ante Venezuela cuando representó a Nicaragua en el histórico Premundial de Beisbol Femenino a mediados de agosto del presente año en Aguascalientes, México, la emoción sigue intacta y revestida de muchos sueños.

«La verdad no esperaba conectar un jonrón con bases llenas. Recuerdo era la última oportunidad que tenía de batear por el conteo de bolas y strikes, pensé conseguiría bases por bolas, la muchacha me tiró dos rectas y no tenía más oportunidad, así que le di al lanzamiento y salió el batazo», relata en medio de una sonrisa Hunter, de 22 años de edad.

Todos los domingos a la jugadora, originaria de Corn Island, se le ve con entusiasmo militando con el conjunto Costa Caribe en el Torneo de Baloncesto Femenino que organiza la comuna capitalina en el Polideportivo Alexis Argüello.

«Nunca pensé que (el batazo) era jonrón, no pensé mandar la pelota tan largo menos por el centro. Cuando corría las bases sentí emoción, orgullo, felicidad, eso fue único», recuerda con orgullo y felicidad la jugadora caribeña.

El duelo contra Venezuela, que ganó 16-5, se completó en dos días por el mal clima en suelo azteca.

El jonrón con bases llenas lo conectó Hunter el sábado 24 de agosto, en el cuarto episodio cuando Venezuela iba al frente 2-0, pero luego de eso, Madeline Viera conectó doble, Micheli Sevilla negoció boleto y Mercedes Morales dio de hit dejando la mesa servida para que Hunter se luciera con el cuadrangular con bases llenas al jardín central en el estadio ubicado en el Municipio de San Francisco de los Romo.

Cabe señalar que ese sábado, el duelo se suspendió cuando estaba empatado a cinco carreras en cinco entradas, y al día siguiente, domingo 25 de agosto, se reanudó y Venezuela lo ganó 16-5.

«Ese momento del gran slam será un recuerdo para toda mi vida. Cuando regresé a Corn Island me recibieron con mucha felicidad pues fui la primera de Corn Island que estuve en un Premundial», expresó Hunter tras terminar de jugar baloncesto con el equipo caribeño.

De hecho Hunter, previo al Premundial de Beisbol, se coronó con el equipo Costa Caribe en el Torneo de Baloncesto Femenino Luisa Amanda Espinoza In Memoriam, organizado también por la comuna capitalina.

Hace unas semanas, Hunter compitió en un Torneo Relámpago de Beisbol Femenino y con su equipo Reales de Managua consiguieron el subcampeonato en el campo Las Jagüitas, de Managua.

«Desde ya estoy esperando la oportunidad para volver a integrar una selección de beisbol, mi sueño es volver a representar Nicaragua. Aspiro a ser mejor en beisbol y en baloncesto», compartió la costeñita, quien luego del Premundial compitió en un Torneo Internacional de Softbol en la Costa Atlántica.

Multifacética

Pero Hunter no solamente juega beisbol y baloncesto sino que también softbol, voleibol y futbol. Y además por su belleza es modelo.

«De todos los deportes me gusta más el beisbol. Invito a la gente que apoye el deporte, el beisbol, el baloncesto, que vengan al Polideportivo a apoyar a la Costa Caribe. A las chavalas les digo que entrenen que en el beisbol hay oportunidades», expresó la jovencita.

Pero no solo eso. Tras su participación en el Premundial, Hunter ha sido buscada por agencias para modelar diversos estilos de ropa.

«Tras el Premundial tengo más seguidores y más oportunidades, es una bonita experiencia»,aseguró la chica de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (R.A.C.C.S.).

Hunter estudia su último año de la carrera de Derecho en la Upoli.

En marzo del 2018, Hunter y su equipo Reales de Managua se coronaron en la Serie Amistosa de Beisbol Femenino que organizó la Federación Nicaragüense de Beisbol Asociada (Feniba).

En la final tiró Hunter y se apuntó el triunfo tras labor de cinco entradas de cuatro hits, ocho ponches, seis carreras permitidas lo que la llevó a ser nombrada la Jugadora Más Valiosa de dicha serie.