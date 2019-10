Ernesto «el Destructor» Irías empató en Alemania dejando el título Plata vacante

El anunciador leyó el falló y el réferi levantó los brazos de ambos peleadores, la del alemán Mirco Martin, invicto en 14 peleas y el nicaragüense Ernesto Irías, con dos reveses y 14 victorias en su carrera. Irías, conocido como el Destructor no entendía, se preguntaba por qué sucedía eso, veía para todos lados tratando que milagrosamente el fallo fuera a su favor. Habían pasado 12 asaltos encarnizados, en donde el muchacho había recibido tanto golpeo como había lanzado. No obstante, el mayor golpe de Irías era ver a la modelo con el cinturón Plata del CMB y no poder arrebatárselo, el cetro seguía vacante.

No se puede hablar de robo en un combate tan cerrado. Los jueces que fueron designados en Alemania marcaron milimétricamente cada asalto. Dos de ellos reflejaron un 114-114 y otro 115-113 a favor del nicaragüense. En la mayoría de asaltos Martin empezaba dominándolos, pero se agotaba e Irías ripostaba, esa fue la tónica. Con excepción del tercero cuando el Destructor casi manda a la lona al alemán con un cruzado de izquierda. Para ser la primera vez fuera del país el muchacho de Búfalo Boxing hizo una gran presentación, aunque si no hubiese estado peleando en la primera parte de la reyerta con la guardia zurda no hubiera permitido tantas combinaciones del oponente.

Irías demostró una gran capacidad física, tiró tantos golpes en el primer asalto como en el último, le soportó la pegada a Martin sin siquiera pestañear. Y su mejor combinación fueron los golpes bajo. Este muchacho se mece como hamaca para descargar al hígado y suelta un relámpago repetitivo a los costados. Así fue como agotó al oponente y estuvo cerca de colgarse un título importante.