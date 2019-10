Celebran Día Internacional de la Niña

Con una jornada deportiva y desborde de energía juvenil se celebró la mañana de ayer el Día Internacional de la Niña en la Zona Claro de Galerías, donde niñas, niños y jóvenes de distintos lugares del país se reunieron para jugar al futbol, softbol, Voleibol, hacer zumba, entre otras actividades de recreación.

La celebración del Día Internacional de las Niñas significa un reto «porque no hemos visto avances en la restitución de la justicia, han habido muchos casos de violencia y abuso hacia las niñas en este año y lamentablemente no hemos tenido una respuesta favorable para estos casos», señaló María José Argüello, del equipo coordinador del movimiento El poder de las Niñas, en Nicaragua.

Agregó que esta celebración también hace un llamado a todas las familias para tener mayor cuidado con nuestras niñas, cuidar de ellas, protegerlas de cualquier tipo de daño físico, violencia o abuso. «Merecen una educación en el hogar con ternura, tenemos el reto de poder expresar afecto a nuestras niñas y de darles su lugar en la familia, que tengan voz, que podamos escuchar cuando tengan alguna queja o sugerencia. Es importante escuchar su voz, cuando expresen algún tipo de abuso creerles, confiar en ellas, difícilmente una niña miente en esos temas. Es un llamado a renovar la escucha y el cuido en nuestras familias, para poder hacer cambios significativos en la sociedad», manifestó.

Aproximadamente cien niñas de diferentes comunidades de Chinandega, San Rafael del Sur y Managua, participaron de la mañana deportiva organizada por Plan Internacional, organismo que trabaja por los derechos de la niñez y la igualdad de género entre niñas y niños en Nicaragua. La celebración se hizo con torneos deportivos y juegos cooperativos en donde el aporte de cada persona vale, para fortalecer el trabajo en equipo y la autoestima.

El juego también ha sido una herramienta en los programas de Plan Internacional para empoderar a las niñas e incentivarlas a vivir su etapa de niñez, adolescencia y juventud con juegos y planes de vida postergando la maternidad y las uniones matrimoniales.

Niñas empoderadas

Katherine, niña de doce años y organizada en los programas del Instituto de Promoción Humana (Inprhu), dijo sentirse contenta al celebrar este Día, lo que para ella significa que las niñas tienen los mismos derechos que los niños. Agregó que los programas de empoderamiento le han brindado información sobre género y sexualidad, por lo que está mejor informada para tomar mejores decisiones y postergar el noviazgo y los embarazos para disfrutar la niñez.

Para la niña Massiel, es una fecha para hacer conciencia a la sociedad sobre los problemas que sufren las niñas en todo el mundo. Indicó que como parte de un programa de empoderamiento ha recibido una enseñanza en valores, principios y reglas. «Nos empoderan, nos enseñan a tener fuerza de voluntad sobre lo que queremos para nuestra vida, a visionar cuáles son nuestras metas a corto, mediano y largo plazo. He aprendido que si nos proponemos podemos hacer todo, antes me pegaban y yo creía que me lo merecía, ahora entiendo que nadie debe dejar que lo maltraten y me gustaría que más niñas tomen poder sobre sí mismas, sepan que valen mucho y no se dejen atrapar en un circulo de violencia», dijo la muchacha de 16 años y originaria de Boaco.

Faltan oportunidades

Edelys Abreu, representante de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), la cual también promueve la igualdad de género, indicó que cuando se trata de apoyar a las niñas todavía hay muchos retos por delante. «Creemos que todavía estamos a mitad de camino, nos queda mucho por hacer en el tema de la adolescencia y embarazos precoces porque hay falta de oportunidades para las madres solteras que son madres niñas, necesitamos estrategias para que no se sientan excluidas y no sean estigmatizadas, estamos trabajando en la prevención de los embarazos tempranos y en generar oportunidades», dijo.

Paola, de 16 años, considera que todas y cada una de las niñas deben pasar por un proceso de empoderamiento. «Antes era muy tímida, no me gustaba hablar en público, ahora veo mejor las cosas, es importante que todas las niñas puedan saber que pueden tener un mejor futuro», dijo.

Niños son parte del cambio

En sus programas de Empoderamiento a las niñas nicaragüenses, Plan Internacional trabaja también con niños como aliados de las niñas en su proceso. Félix, de la Comunidad El Congo de El Viejo, Chinandega, comentó que el Día Internacional de la Niña significa mucho para ellos. «Hemos sido parte de este desarrollo, estamos apoyándolas, diciéndoles que estamos juntos en esta lucha por hacer un país con igualdad de género. Es muy importante que cada una sepa que necesita un plan de vida, desarrollarse, estudiar, hacer cosas, ser niñas, divertirse y no una unión temprana», indicó.

Para Nerys, también de El Viejo, el apoyo de ellos como hombres es importante para ir cambiando la cultura machista y que los varones vean a las niñas como sus iguales y no como algo de uso personal.