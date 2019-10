Análisis | Pérdidas del Bóer son un mal síntoma para la Liga Profesional

El Bóer ha perdido a los que serían sus dos principales referentes del picheo nacional, Leonardo Crawford y Fidencio Flores, al rechazar ambos las ofertas económicas hechas por el equipo.

Sin duda, el golpe lo sufre directamente la Tribu, pero también la Liga de Beisbol Profesional Nacional (LBPN), que no tendrá a dos importantes atractivos.

Crawford es posiblemente el próximo nicaragüense que subirá a las Grandes Ligas, ya sea con los Dodgers de Los Ángeles, con los que milita en Ligas Menores, o con otro equipo en un posible cambio.

Por su lado, Flores es actualmente uno de los mejores lanzadores del país, sino el mejor, además de un pilar fundamental en la Selección Nacional de Beisbol.

Pero además, este caso es un reflejo de lo pobre que es la liga local, que más allá de estar limitada al igual que los demás circuitos de la Asociación Latinoamericana de Beisbol Profesional, con un techo salarial de 3,000 dólares al mes, ahora ha reducido su tiempo de juego a dos meses en lugar de tres, lo que la hace menos atractiva incluso para peloteros extranjeros.

Y ahora el problema monetario empieza a repercutir también en los jugadores nacionales, al menos en el Bóer con Crawford y Flores.

Las razones

Crawford contó a Gerlad Hernández de LA PRENSA que el Bóer le hizo una propuesta que no quiso revelar y él simplemente no la aceptó al no estar acorde a sus pretensiones, así que decidió tomar una oferta para jugar con los Yaquis de Obregón en la Liga Mexicana del Pacífico.

Para el lanzador zurdo, sin duda esta es una mejor opción, no solo en lo monetario, sino también en lo competitivo.

En el caso de Flores, este lanzador está en el limbo, pues según dijo al cronista deportivo Miguel Mendoza, no está dispuesto a jugar con el Bóer por menos de 2,800 dólares, su salario de dos temporadas atrás.

Según Flores, el Bóer bajó su salario en la campaña pasada a 1,600 dólares y él aceptó el trato teniendo en cuenta la situación de crisis en el país que obligó a reducir la liga a un mes de acción, pero para esta campaña, el leonés esperaba recuperar su salario.

La posibilidad de que Flores juegue en esta campaña, se reduce a que el Bóer lo cambie a alguno de los otros tres equipos: León, Rivas o Chinandega, que si bien pueden tener interés en el lanzador, deberán dar a un pelotero de igual calidad al Bóer o soltar una suma considerable de dinero, que posiblemente ninguno tenga.

Hasta el momento, ningún otro equipo de la liga ha tenido problemas para contratar a peloteros nacionales, pero este puede ser un mal síntoma para una liga de un país en crisis política, social y económica.

¿Qué pasa con el Bóer?

En años anteriores, el Bóer era el de mayor poder económico por sus buenos tratos publicitarios, reflejados en los uniformes de los jugadores y en las vallas en el viejo estadio nacional.

Desde que se inauguró el nuevo Estadio Nacional Dennis Martínez, el Bóer perdió el derecho de negociar publicidad en el parque de pelota, que ahora es exclusivo para la administración del mismo.

Además, los aficionados han disminuido aún más su asistencia, lo que bien puede explicar la falta de recursos del Bóer para contratar a sus peloteros.

Las preguntas que quedan son: ¿En un futuro cercano los demás equipos también sufrirán para satisfacer las pretensiones económicas de sus jugadores? ¿Esta liga logrará sostenerse ante la crisis económica del país? Y si lo hacen ¿Se sacrificará aún más calidad en el circuito?