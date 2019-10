Los capitanes de Liga Primera cambiarán color de sus gafetes en octubre

La tradicional cinta o gafete azul de los capitanes cambiará de color en octubre. La Liga Primera anunció que todo este los referentes dentro del campo de cada equipo lucirá un brazalete color rosa como muestra de sensibilización por la lucha contra el cáncer de mama.

A partir de este miércoles en la jornada 11 del Torneo de Apertura, que despega con los duelos Diriangén vs. Las Sabanas a las 3:00 p.m., en Diriamba, Managua FC vs. Chinandega FC a las 4:30 p.m., en el Estadio Nacional, mismo escenario a las 7:00 p.m., a disputar el último partido de este día entre Ferretti vs. Juventus FC.



«Según datos suministrados por el Ministerio de Salud, en Nicaragua, el cáncer de mama representa la segunda causa de muerte entre las mujeres con una tasa de mortalidad del 23 por ciento de los casos ingresados en los hospitales durante la última década», explica el comunicado de Liga Primera.

El color rosa representa la firme batalla contra el cáncer de mama. Se usó por primera vez para simbolizar esta lucha en 1992 por Alexandra Penney y Evelyn Lauder, quienes estaban trabajando en la edición anual de una revista femenino en la concienciación sobre este mal.