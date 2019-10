Preselección de Baloncesto Femenina Sub-14 se alista para su primer recorte

Las niñas que integran la Preselección Nacional de Baloncesto Sub-14 deberán esforzarse al máximo, pues este fin de semana se realizará el primer recorte con el fin de ir definiendo a la Selección Nacional que representará al país en el Campeonato de la Confederación Centroamericana de Baloncesto (Cocaba) Sub-14, que se realizará desde el 4 de noviembre venidero en el Polideportivo Alexis Argüello, de Managua.

Así lo explicó el entrenador Jelmun Estrada, quien cuenta con la asistencia técnica de Julia Lindo y Félix Selva.

«El domingo recortaremos a 16 la Preselección. La próxima semana a 14 y la semana previa a la competencia haremos el recorte más dificil que es el de las 12 seleccionadas», confesó Estrada.

Actualmente, la Preselección Nacional Femenina de Baloncesto está compuesta de 18 niñas originarias de Managua, Tipitapa, Laguna de Perlas, Masaya, Ciudad Sandino, Bluefields y Jinotega.

El fin de semana, la Preselección Nacional de Baloncesto siguió con su participación en el Torneo de Baloncesto Femenino, categoría Libre, en el Polideportivo Alexis Argüello, en donde sucumbieron en un partido ajustado de 42-48 ante Tipitapa.

En dicho juego, Shaneel Antonio guió la ofensiva de las preseleccionadas con 13 junto a Marcela Ulloa con 11 puntos y Ángela Castro con cinco. En rebotes, Anahya Hodgson sumó 11, Marcela siete y Morelia Garcia seis. Y en asistencias, Ángela y Marcela repartieron dos cada una.

De hecho, en dicho juego se sumaron más preseleccionadas luciendo el equipo sin duda diferente.

«El equipo se mira más completo, tenemos más altura, más agilidad. Jugamos de tú a tú contra el equipo Tipitapa. Perdimos por seis puntos contra un equipo establecido y con varias temporadas jugando en competencias exigentes», indicó Estrada.

Por Tipitapa, Brittany Arellano anotó 13 puntos, Jazmin Luna y Teresa Urbina ocho cada una. En rebotes, Teresa Urbina registró nueve, mientras que Andrea Suárez seis y Cristina Zamora tres. Y en asistencias, Mariam Urbina y Maigrely Urbina sumaron dos cada una.

«Tenemos reconcentradas desde el sábado a nueve niñas en el IND. Ya la próxima semana pasaremos a sesiones dobles por lo que se tendrán que reconcentrarse todas», aclaró Estrada.

La Preselección Nacional Femenina de Baloncesto está entrenando a las 3:00 p.m. en el Polideportivo España.

«Nosotros hemos sido incluyentes en el proceso. Se incluyeron a niñas de Ciudad Sandino,Tipitapa , Laguna de Perlas y Managua. Actualmente tenemos entrenando 18 niñas», afirmó Jelmun.

Emocionadas

Nahomy Castillo es originaria de Ciudad Sandino y por vez primera fue llamada a una preselección de baloncesto, lo cual la tiene soñando en grande.

«Es una gran oportunidad, un gran paso que debo aprovechar. Mi papá y entrenador Milder Castillo me dio la noticia. Agradezco a mis compañeras que me han apoyado, espero un dia ellas puedan tener la oportunidad. Mi primer dia de entrenamiento me compliqué un poco, pero luego me adapté. Algunos ejercicios fueron nuevos para mí. Soy la única de Ciudad Sandino y veo la competencia es fuerte. Estoy feliz de estar aquí y todo se lo dejo en las manos de Dios», contó Castillo.

Castillo además de agradecer a su entrenador y papá Milder Castillo, agradeció a Klaimer Duarte, quien organiza la Liga Champions For Jesús con ayuda de Mclevi Romero, en Ciudad Sandino, en donde juega el equipo femenino al cual pertenece Castillo.

Otra que estaba alegre por la oportunidad de ganarse un cupo en la Selección es Cristina Zamora, del equipo Tipitapa, que dirige Javier González.

«Me han dado la oportunidad de estar en la Preselección de Baloncesto Sub-14, agreadezco también la ayuda de mi entrenador Javier González. En el primer día de prácticas me recibieron bien. Las prácticas son pesadas, pero se que voy a aprender más del baloncesto. Me siento alegre porque es primera vez que estoy en una Preselección. Mi familia me dice que aproveche la oportunidad y que están orgullosos de mí. Mis compañeras me dicen que aproveche la oportunidad», relató Zamora.

El domingo la Preselección Nacional de Baloncesto Femenina Sub-14 seguirá con su competición en el Torneo de Baloncesto Femenino, categoría Libre, en el Polideportivo Alexis Argüello, desde las 9:00 a.m. Será la cuarta fecha de juegos.