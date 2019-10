Estados Unidos reanuda fondos de asistencia para El Salvador, Guatemala y Honduras

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la reanudación de los fondos de asistencia extranjera para El Salvador, Guatemala y Honduras.

El comunicado señala que algunos fondos específicos del Departamento de Estado y de USAID se reanudarán para apoyar, entre otros, a programas que «están avanzando en nuestros esfuerzos conjuntos para mitigar la inmigración ilegal desde El Salvador, Guatemala y Honduras. Estos programas complementarán nuestros planes de seguridad conjuntos para cada gobierno».

Los fondos permitirán, según dice el departamento, crear oportunidades económicas en el sector privado, «promover el estado de derecho, el desarrollo institucional y el buen gobierno», así como ayudar a los países a desarrollar sus capacidades para implementar acuerdos que permitan construir sistemas locales de asilo más fuertes.

Lea además: «No son ángeles». La afirmación del presidente Donald Trump sobre los kurdos

Estados Unidos elogió, el compromiso de los gobiernos de los países centroamericanos en la reducción de la migración hacia el exterior hacia su país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló el miércoles, en un tuit que «Guatemala, Honduras & El Salvador han firmado históricos Acuerdos de Cooperación para Asilo y están trabajando para acabar con la plaga del tráfico de personas», señaló.

Guatemala, Honduras & El Salvador have all signed historic Asylum Cooperation Agreements and are working to end the scourge of human smuggling. To further accelerate this progress, the U.S. will shortly be approving targeted assistance in the areas of law enforcement & security.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 16, 2019