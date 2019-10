Libro de historietas de superhéroes aborda tiroteos masivos y da voz a sobrevivientes

Dos autores estadounidenses desarrollaron una forma de abordar los tiroteos masivos que regularmente sumergen en el luto a su país: un libro de historietas de superhéroes.

La audaz serie de cómics «Ignited», de Mark Waid y Kwanza Osajyefo, exescritores de Marvel y DC respectivamente, aborda este polémico tema.

Cuenta una historia ficticia, pero trágicamente familiar, de seis adolescentes que sobrevivieron a un tiroteo en su escuela en Phoenix, Arizona (oeste).

Entre la conmoción y el estrés, estos muchachos desarrollan superpoderes, que ven como una oportunidad para cambiar el mundo violento en el que viven pues de otra manera «todo ese dolor fue por nada».

Además de dar voz a los supervivientes de tiroteos de la vida real, «Ignited», de la legendaria editorial francesa Humanoids Associates, dio la oportunidad a Waid y Osajyefo de abordar una serie de temas delicados y de gran actualidad en Estados Unidos, a partir de su experiencia con personajes como Capitán América, los X-Men, Batman y Superman.

Los primeros números hablan por ejemplo de control de armas, de las redadas de la policía de inmigración contra familias latinas, las milicias y los crecientes llamados de los ultraconservadores para armar a los maestros.

«El universo compartido de ‘Ignited’ es diferente porque no son realmente superhéroes: para mí, que he escrito un millón de cómics de superhéroes, los superhéroes son máscaras y capas y poderes, y supervillanos», dijo Waid.

Aquí los verdaderos «villanos» son los extremistas y el poderoso lobby de las armas, la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), señaló el escritor de 57 años, que destacó además que estos héroes «enfrentan situaciones en un nivel más realista y humano».

Otro ángulo

Humanoids Associates fue fundada en París en 1974 y es la única editorial de cómics francesa que se ha establecido con éxito en Estados Unidos. Tiene operaciones en Los Ángeles desde 1998.

La compañía está entre los líderes del mercado europeo, donde se hizo conocida por su popular antología de ciencia ficción «Métal hurlant», que inspiró en parte a Ridley Scott para «Blade Runner».

El dueño de Humanoids, Fabrice Giger, destacó que los cómics de superhéroes son algo nuevo en la editorial.

«Nuestra lógica era acercarnos (a los tiroteos masivos) desde otro ángulo. ¿Qué podemos decir que no hayan dicho otros?», señaló.

«Ignited», que salió este verano con una publicación mensual, tiene «el sabor y aspecto de los cómics estadounidenses, pero es algo un poco diferente», siguió Giger. «Partimos de la base de que Marvel, DC Comics e incluso editoriales más pequeñas son todas políticamente correctas, mientras que nosotros tratamos libremente estos temas».

Waid coincidió con que «por el hecho de que muchos cómics estadounidenses son propiedad de corporaciones, tienen a complacer a todas las tendencias políticas».

«Somos una empresa más pequeña y podemos darnos el lujo de agitar un poco más las aguas», indicó. «Es un libro oportuno porque claramente se trata de la locura que está ocurriendo aquí en Estados Unidos».

¿Un proyecto como «Ignited» podría ser desarrollado por Marvel o DC? «De ninguna manera, no a este nivel. Tendríamos que disfrazarlo como ‘ambas partes tienen razón’ y no, no es así, es ridículo», zanjó Waid, que además es director de desarrollo creativo de Humanoids, la filial estadounidense de la editorial francesa.

Su coguionista Osajyefo también comenzó en Marvel y DC, pero tuvo que recurrir a la financiación en línea para publicar su polémica pero aclamada serie «Black», que imagina un mundo en el que solo los negros desarrollan superpoderes llevando a las autoridades a tratar de neutralizarlos por todos los medios.

Las ilustraciones de «Ignited» son del artista francés Philippe Briones, que trabajó con Disney por una década y consideró «valiente» la decisión de abordar este tema tabú y muy político de los tiroteos y las armas.

«Lo más importante es que la gente se exprese, y los cómics son una buena forma para hacerlo», dijo.