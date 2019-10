Estos Astros de Houston, que impresionan por el fulgor de su personalidad, la abundancia de su talento y el entusiasmo con que lo despliegan sobre el terreno de juego, celebran haber apartado del camino a los Yanquis, pero ya tienen en la mira a los Nacionales de Washington.

Un día después de llevar el drama al máximo para derrotar 6-4 a los Yanquis en el sexto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, la tropa de Houston se sacudió la champaña y volvió a enfocarse en sus prioridades inmediatas.

Y son las cuatro victorias que le separan de alcanzar la cima del beisbol de las Grandes Ligas, las que intentará conquistar a partir de este martes (6:08 p.m.), cuando se mida a los Nacionales en el Minute Maid Park de Houston, con su “as” Gerrit Cole (20-5 y 2.50) sobre el montículo.

Exigida hasta el extremo por unos Yanquis que quedaron nuevamente a la orilla, la tropa de Houston se mostró con solvencia y profundidad en todos los sectores del juego y su esfuerzo fue revestido por una convicción que los volvió imparables y favoritos para llevarse la gloria de octubre.

José Altuve, el pequeño gigante del beisbol, fue el conductor de todo el operativo que terminó con un segundo título de liga en tres años para el equipo de Houston, que impactó por su firmeza, a pesar que varias de sus estrellas volaron bajo durante los enfrentamientos con los Yanquis.

Sin embargo, los Nacionales, quienes iniciaron con 19-31 en sus primeros 50 juegos y se convierten en el primer equipo en llegar al clásico de otoño con un despegue tan deprimente, deben ser unos rivales de consideración incluso para este Houston, que parece no tener fisuras por ningún lado.

De hecho, Washington ha dominado las últimas batallas contra los Astros con bastante solvencia, al extremo de registrar 14-2 en los últimos 16 enfrentamientos con el pujante equipo de Texas, contando desde septiembre del 2011, de acuerdo a detalles de MLB.com., en nota de Brian McTaggart.

No obstante, el crecimiento de los Astros ha sido admirable y tras apartar del camino a los Yanquis, da la impresión que los Nacionales no deben interponerse a su paso, a pesar de que en el beisbol, no hay nada garantizado, pero sin duda, si Houston no se corona ahora, sería una sorpresa.

Washington no es tarea fácil

Los Nacionales de Washington tienen una estructura bastante parecida a la de los Astros, es decir, buena rotación abridora, solvencia defensiva y line up respetable, pero al ataque Houston es claramente superior.

Washington tiene a Max Scherzer (2-0 y 1.80 en playoffs), Stephen Strasburg y Patrick Corbin, con Aníbal Sánchez detrás y un bullpen liderado por Daniel Hudson, Sean Doolittle y Tanner Rainey.

Houston dispone del estelar Gerrit Cole (3-0 y 0.40) Justin Verlander y Zack Greinke como abridores, con Roberto Osuna, Will Harris, Joe Smith y Ryan Presley en el cuerpo de relevistas.

Impacta más el line up de Houston, que además de José Altuve, tiene a Alex Bregman, Carlos Correa, George Springer y Michael Brantley, quienes lucen mejor que Anthony Rendón, Ryan Zimmerman, Juan Soto y compañía en esa alineación del equipo de la capital estadounidense.