«La canción de guerra», un poemario sobre la corrupción y la crisis del 2018

El poeta originario de Ciudad Darío, Gabriel Vega, dice que su primer poemario “La canción de guerra” busca alcanzar un “nivel profético que anuncie y denuncie cosas», y que si están mal las dice con plena libertad.

«Maldita ramera / De los pasillos legales / Crees que no sabemos / Que sabes / Cuanto mal nos haces», dice uno de los versos del poema «Nuestra justicia».

Sus versos, explica Vega, están inspirados en las situaciones sociopolíticas que se dieron durante la crisis del 2018, tanto en Ciudad Darío, como en Managua; así en los años anteriores, del 2011 y 2012, periodos de las elecciones nacionales y municipales, enfocados en temas de violencia y corrupción.

Esta pesada carga de violencia y crisis, la ve el poeta desde una mirada metafórica: “Es como si fuese un fardo que traemos arrastrado al estarnos matando entre nosotros mismos”, reflexiona.

“La canción de guerra”, además hace referencia al “Canto general”, el décimo poemario del poeta chileno Pablo Neruda; a “Cantos de guerra de las cosas” del nicaragüense Joaquín Pasos, señala Vega.

Y la última sección de su poemario que tituló: “Una canción que desanda la frontera entre la guerra y la paz”, centra su mirada sobre la crisis del 2018.

Sus poemas, destaca Vega, también instan a «la búsqueda de una verdadera paz donde podamos convivir y tolerarnos», así al sentimiento de la esperanza y cambio.

Vega integró en el 2004 al grupo de poetas que se hacían llamar “La sociedad de la piedra”, en Ciudad Darío, entre ellos Marcos Orozco, Juan Trujillo, José de la Cruz Ñamendi, Ricardo Guzmán, entre otros.

Reveló que tiene en proceso, otro poemario en prosa y verso, sobre el medio ambiente.

Su libro “La canción de guerra”, en edición limitada está disponible, en las oficinas de Cultura, de la Universidad Centroamérica, UCA.

Aquí le compartimos tres poemas de su libro “La canción de guerra”:

Nuestra justicia

Maldita ramera

De los pasillos legales

Crees que no sabemos

Que sabes

Cuanto mal nos haces

Morite

En tu putrefacta

Puteria de bronce

Con cara de oro

Hundíte

Paso a paso

Bajo tu propio peso

¡Ándate por donde vas

Pero ándate ya

A la mierda!

A un muerto que no quiso matar

¿Porqué me matas hermano mío?

No veo en tus ojos

La muerte de otros

¿Tus manos, sostienen una asa

O la guadaña?

Qué hacés haciendo la muerte

Lanzándola contra mi alma

Que está ya ida

Los ojos a lo alto

Cantados de estrellas

Soñados de vísperas

En tales laudes

¿Por qué?

Muerto de miedo

Invocas mi muerte

Muerto de nada

La nada no mata

Ella es la muerte

Esperanza revelada

¡A dónde vamos (!!!)

La sangre de dentro nos llama

Nos llama a la calle

Donde sabe darse

En que debe derramarse

(…) que roja es la fecundidad

Y que florezca

Que aflore la creación entera

Y que a fuerza de sudor

Y como fruto del dolor

No sea en vano su acto sacro

De darse, de derramarse

Y no la vuelvan “la nada”

Esa mentira a veces amada

Y otras tantas no deseada

Que lo sea todo

Fruto todo, todo dulce

Cielo todo y en todo

Ese bien incalculable

La sangre, la vida

seguirá sin detrimento de irse muriendo

Hasta un sinfín de eternidades

Un acto dulce y total de donarse

De derramarse

Por amor

¿Acto litúrgico preñado ya de

Sacerdote, víctima y altar