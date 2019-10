¿En qué cartelera peleará Cristofer González? Se cae la velada junto a Francisco «el Gallo» Estrada

Desde hace meses en páginas de mucho peso informativo como ESPN se manejaba que Juan Francisco «el Gallo» Estrada unificaría su cetro de las 115 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante Khalid Yafai, el inglés poseedor del cetro de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el 13 de diciembre en Inglaterra o Los Ángeles, no obstante, el peleador azteca habló con el periodismo en la Convención Mundial del CMB realizada en Cancún y reveló que no piensa volver al ring en el 2019, la razón es el retorno de la lesión en una de sus manos.

Te puede interesar: Una izquierda que mata, los peligros de Cristofer González ante Julio César Martínez

Estrada tiene años lidiando con el problema en sus nudillos y por más que se ha operado o sometido a tratamientos alternativos no ha podido superar por completo esa dolencia. Fue esa misma lesión que lo tuvo prácticamente fuera del boxeo en 2016, año en el cual realizó una sola pelea. Se hacían cálculos de que Estrada estaría siendo parte del combate estelar en la unificación y existían rumores con la reciente firma de Julio César Martínez, rival de Cristofer González por el cetro mundial de las 112 libras del CMB, que se sumaría a esa misma velada, emulando un Superfly.

«Bien, estamos contentos en la convención del CMB, es la primera vez que vengo, y esperando fecha, se había hablado de diciembre pero vamos a volver hasta enero o febrero, que es lo más seguro», dijo Estrada para ESPN, quien se encargó de ser el abanderado de México en el desfile de banderas en la ceremonia de inauguración de la Convención 57 del organismo en Cancún.

Lea además:Julio César Martínez revela que años atrás iba a pelear con Cristofer González: «Lo conozco muy bien»

El mexicano sigue sin olvidar a Chocolatito, a pesar que Román no tiene su futuro definido. «Y vamos a ver qué viene, se habla de alguna unificatoria, ya sea Yafai o Ancajas, y si no es alguno de ellos puede ser la mandatoria, la tercera con Rungvisai, llevamos una (ganada) y una (perdida), creo que la tercera también sería buena, también la gente habla de la revancha con ‘Chocolatito’. Creo que también sería muy bueno, muchos dicen que Román González ya no es el mismo, pero para mí sigue siendo un gran peleador y sería también algo interesante, pero vamos a ver qué es lo que viene», concluyó.