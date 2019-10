Mark Zuckerberg: cómo Alexandria Ocasio-Cortez, la legisladora demócrata, puso contra las cuerdas al fundador de Facebook

Mark Zuckerberg se enfrentó una dura audiencia en el Congreso de Estados.

El jefe de Facebook compareció el miércoles ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes para defender sus planes con respecto a la moneda digital Libra.

Pero se encontró bajo ataque por otros problemas que afectan a la red social, como la no verificación de anuncios políticos y el escándalo de datos de Cambridge Analytica.

Varios legisladores, republicanos y demócratas, dijeron que no confiaban en Facebook para proporcionar servicios financieros a sus 2.400 millones de usuarios dados los escándalos pasados.

Ocasio-Cortez vs. Zuckerberg

Una de las intervenciones más destacadas fue la de la legisladora demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, quién cuestionó duramente a Zuckerberg sobre algunas prácticas de Facebook en el pasado.

«Para tomar una decisión sobre Libra tenemos que tratar de investigar su comportamiento pasado y el comportamiento de Facebook con respecto a nuestra democracia», dijo Ocasio-Cortez antes de desbordar a Zuckerberg con preguntas sobre el escándalo de Cambridge Analytica y la decisión de la red social de no verificar los anuncios políticos.

La legisladora retuiteó un clip de su participación transmitida por la cadena c-span, de servicio público.

https://twitter.com/cspan/status/1187098428737753091

Ocasio-Cortez le preguntó al fundador de Facebook cuándo se enteró de las operaciones de Cambridge Analytica, a lo que Zuckerberg respondió que fue alrededor de marzo de 2018.

Ese escándalo estalló la primavera de ese año luego de que se revelara que a través de un test de personalidad se recolectaron datos de los usuarios que luego se vendieron a Cambridge Analytica.

Más adelante hubo reclamos de que estos datos pudieron haber sido utilizados para tratar de influenciar los resultados de las elecciones presidenciales de 2016 en EE.UU. y el referendo del Brexit en Reino Unido ese mismo año.

Después, Ocasio-Cortez pasó a preguntarle por la política de Facebook para eximir a la publicidad política de la verificación de datos.

«Usted anunció recientemente que la política oficial de Facebook ahora permite a los políticos pagar para difundir desinformación en las elecciones de 2020 y en el futuro. Así que solo quiero saber hasta dónde se puede llevar esto».

Zuckerberg dijo que la plataforma eliminaría los mensajes de cualquiera, incluidos los políticos, que llamaran a la violencia o trataron de contener la participación de los votantes.

Sin embargo, en cuanto a las noticias falsas, dijo que no era el papel de Facebook evitar que «las personas en una elección vean que has mentido».

«Creo que mentir es malo, y creo que si usted publicara un anuncio con una mentira, sería malo», agregó Zuckerberg.

«¿Así que eliminará o no las mentiras? Es un simple sí o no. No estoy hablando de propaganda. Estoy hablando de desinformación», le preguntó la la legisladora, en un tenso intercambio.

«En la mayoría de los casos, en una democracia, creo que las personas deben poder ver por sí mismas lo que dicen los políticos por los que pueden votar o no».

«¿Entonces no las eliminará? ¿Puede señalar que está mal, pero no las eliminará?», volvió a preguntar la legisladora.

«Depende del contexto en el que aparezca… publicaciones orgánicas, anuncios», respondió Zuckerberg.

