Kevin Gadea: «no he perdido las esperanzas de estar en Grandes Ligas»

Kevin Gadea estuvo en el roster de las Grandes Ligas de los Rays de Tampa Bay en 2017, aunque no activo porque pasó todo el año en la lista de lesionados, así que no jugó y nació un debate acerca de que si debe ser considerado un bigleaguer.

Gadea tiene 24 años de edad, se está recuperando de una segunda cirugía en su codo derecho y todavía tiene todas las ganas del mundo por alcanzar la cúspide del beisbol. Aunque no ha podido tirar en los pasados tres años por lesiones, está lejos de rendirse, y está entrenando con los Gigantes de Rivas, de la Liga de Beisbol Profesional de Nicaragua.

“Me siento bien físicamente. De hecho estamos entrenando súper duro en el equipo y estoy enfocado en estar saludable. Estoy en una de mis mejores etapas físicamente, he estado soltando el brazo y me he sentido bien, así que seguiré trabajando para estar saludable y ver qué puedo hacer próximamente”, explica el derecho de 6’5 de estatura que estuvo en el spring training de las Grandes Ligas de 2017 con los Rays.

La salud es la clave

Gadea está claro cuál es el punto en su carrera: la salud.

“Me meta es estar saludable. Ese es mi enfoque. Ese ha sido mi problema en los últimos años y no me queda más que trabajar bien, consistentemente y con disciplina para estar saludable y no tener otro problema en el futuro”, apunta.

Cuando Gadea cumplió 22 años de edad recibió el regalo de su vida, aunque más bien fue el premio de su esfuerzo. Tampa Bay lo seleccionó en el draft de la Regla 5, que lo puso con un pie en las Grandes Ligas. Fue al spring training, pero ahí comenzó su calvario de lesiones.

“Tuve dos cirugías en el codo y ahorita estoy en la etapa de los bullpen. Según el calendario de mi rehabilitación, en mes y medio ya podría lanzar en juegos, mientras tanto estoy trabajando fuerte físicamente”, afirma Gadea, quien entonces estaría disponible para lanzar con los Gigantes en la segunda semana de diciembre.

“Pienso tirar un par de innings en la Liga Profesional y esperar una oferta de algún equipo de las Grandes Ligas para el spring training o algo así, sino pues nos enfocamos para el próximo año en estar saludable y ver que se puede hacer con la Selección Nacional, que también sería una excelente vitrina para que me miren los equipos”, evalúa Gadea.

La juventud está del lado de Gadea, pero debe ser acompañada de salud. Tiene fe y motivación que superara esta etapa y sigue pensando en grade.

“No he perdido las esperanzas de estar en las Grandes Ligas. Después de tres años de lesiones, cualquier podría bajar la cabeza, pero sigo animado, esto es a lo que me dediqué, es un Don que Dios me dio y no voy a ser malagradecido por así decirlo. Voy a darlo todo, con las esperanzas de volver”, aseguró Gadea.

Agradecido con Tampa Bay

Kevin Gadea es un agente libre en busca de equipo. Inició su carrera en Seattle y luego Tampa Bay lo tomó en el draft de la Regla 5.

”Estuve tres años con los Rays y me siento agradecido, me trataron súper bien y fueron serviciales”, dice.

Gadea tenía oferta para tirar en Venezuela, que fue justamente la última liga oficial que jugó (temporada 2016-17) antes de lesionarse.