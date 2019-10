Otro golpe a 200 mil jubilados: revalorización de las pensiones será 40% menos este año por cambio en tasa de deslizamiento

Doña Auxiliadora López recibe mensualmente una pensión de 8,200 córdobas, pero este año debido a que el Banco Central de Nicaragua decidió reducir la tasa de deslizamiento de 5 por ciento a 3 por ciento anual, cuando le revaloricen su pensión en noviembre en lugar de recibir un ajuste adicional de 410 córdobas, ahora serán 246 córdobas.

El cambio en la tasa de deslizamiento que adoptó esta semana el BCN ocasionará que este año doña Auxiliadora reciba 164 córdobas menos de lo que hubiese devengado si la tasa de mantenimiento fuese del cinco por ciento, cuya política cambiaria entrará en vigencia el próximo 1 de noviembre.

En esa situación se encuentran más de 200,000 pensionados, que hasta el año pasado atendía el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

Ahora con la nueva disposición la revalorización de las pensiones mermará hasta un 40 por ciento a partir de este año, en momentos en que en la primera mitad de este año la canasta básica se ha encarecido como consecuencia del impacto de la reforma tributaria y el ajuste a la Seguridad Social, lo que ha erosionado el poder adquisitivo.

En noviembre la nueva pensión de doña Auxiliadora será de 8,446 córdobas en lugar de 8,610 córdobas, tras el ajuste cambiario.

El exgerente de la Superintendencia de Pensiones, Róger Murillo señala que con esta medida el régimen se ahorrará mucho dinero, en momentos que no ha podido sacar del atolladero al INSS, que se encamina a su séptimo año en crisis.

“Considero que no es mala medida, pero no es el momento indicado, ahora el gobierno con esto se va ahorrar plata, va dejar de pagar dos por ciento a todas las pensiones porque le tenía que incrementar cinco a más de 200,000 pensionados, ese es un platal que no va salir, que le va quedar al gobierno”, dijo Murillo.

El reglamento de la Ley de Seguridad Social, establece en el artículo 96 que: “el monto de las pensiones en curso de pago, será actualizado al 30 de noviembre de cada año, aplicando lo establecido en el artículo 50 del decreto No. 974 Ley de Seguridad Social”.

Murillo señala que lo peor del caso es que muchos pensionados desconocen cómo les va afectar la nueva medida del máximo emisor, porque el Banco Central ni siquiera ha explicado por qué hizo ese ajuste y hacía dónde va con su política cambiaria.

“Creo que es un movimiento ficticio para decir que hay solidez de la moneda, para decir que estamos bien, pero todo eso es mentira y esto podría revertirse en un problema mayor, ahora en el caso de los pensionados, lo más grave es que siempre que se aplican este tipo de medidas son los que más pierden y son los que tiene menos oportunidades, yo he hablado con varias personas y no saben cómo les va afectar esto”, dijo Murillo.

Pensionados desconocen como les afectará

De hecho doña Auxiliadora está con la “oreja fría”, ya que al ser consultada por LA PRENSA dijo que esa medida era un beneficio para todos, “porque ahora todo va bajar de precio”.

Donald Soza, exfuncionario del INSS y asesor independiente en seguridad social señala que esto significa una reducción del 40 por ciento en el mantenimiento de las pensiones, lo que un duro golpe para los jubilados.

“De hecho hay una afectación en la misma medida en cuanto a porcentaje, es decir se bajo de cinco a tres, eso es una fuerte pérdida porque se esperaba que con el ajuste de diciembre el jubilado pudiera recuperar lo que ha perdido en el año, con las alzas de energía, los combustibles y con el ajuste fiscal que hubo, pero ahora todo eso lo tendrá que absorber el jubilado”, dijo Soza.

Pero esta no ha sido la única afectación, con la reforma al Seguro Social que se dio en febrero de este año, a los nuevos pensionados se les cambió la fórmula para calcular su retiro, lo que incidió que las pensiones se encogieran.

Además si las nuevas pensiones cayeron en la categoría de mínimas, estas ya no se ajustaron al salario mínimo, que este año quedó congelado como consecuencia de la recesión.