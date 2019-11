Las fotos «atrevidas» del cantante Liam Payne y la modelo Stella Maxwell

El integrante de One Direction, Liam Payne, está en un nuevo proyecto, pero no tiene nada que ver con la música, además que no lo hace solo.

Lea también: Liam Payne disfruta más de su música que cuando estaba con One Direction

El cantante de temas como Stack It Up o Familiar acaba de protagonizar la nueva campaña de una marca de ropa interior junto a la modelo Stella Maxwell.

Ver esta publicación en Instagram #HUGObodywear #HUGOxLiamPayne Una publicación compartida de Liam Payne (@liampayne) el 4 Nov, 2019 a las 1:00 PST

Los encargados de capturar este momento son los fotógrafos Mert Alas y Marcus Piggott. Ambos han sacado el lado más sexi de estos dos famosos, posando en unas fotos desnudos y en otras usando ropa interior blanca, en un apartamento en Berlín.

Ver esta publicación en Instagram #HUGObodywear #HUGOxLiamPayne Una publicación compartida de Liam Payne (@liampayne) el 4 Nov, 2019 a las 8:00 PST

Stella Maxwell es una modelo neozelandesa de ascendencia irlandesa. Conocida por ser uno de los ángeles de Victoria’s Secret. Liam, por su parte, tras audicionar en The X Factor y ser aceptado, la jueza Nicole Scherzinger sugirió que él formase parte de One Direction junto con Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson. La creación del grupo se hizo realidad y los cinco fueron apadrinados por Simon Cowell.