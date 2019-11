Familiares de presos políticos anuncian que van a huelga de hambre este jueves

La Asociación de Familiares de Presos Políticos (AFPP) anunciaron que este jueves 14 de noviembre, iniciarán una huelga de hambre en demanda de la libertad de todos los reos políticos de la dictadura de Daniel Ortega.

Los parientes de los reos políticos explicaron que la huelga que iniciarán el jueves será indefinida, puesto que lo que buscan es generar presión y obligar al régimen orteguista a entregar a sus familiares.

Serán 10 familiares de presos políticos los que estarán sometiéndose a una huelga de hambre indefinida. Las madres, hermanas y esposas que estarán realizando la huelga son: Karen Lacayo, hermana del reo político Edward Lacayo; Luisa Guevara y Martha Alvarado, esposa y madre del preso político Melkissedex López; Jackeling Díaz Tinoco, hermana de Luis Carlos Valle Tinoco; Rosa Membreño, tía de Nilson Membreño; Ana Mejía, hija de Gerardo Mejía; Xiomara Saavedra, madre de Jeffry Pérez Saavedra; Heysell Palacios, hermana de Denis Javier Palacios; Flor Vargas, esposa de Fausto Ruiz; y Diana Lacayo, madre de Scannierth Merlo Lacayo.

Por ahora, la AFPP decidió no publicar el lugar donde estarán realizando la huelga de hambre por seguridad, pues aseguran que no pueden estar un momento juntas porque, inmediatamente, tiene a varias patrullas persiguiéndolas, acosándolas y amenazándolas.

«A partir del jueves nosotros vamos a iniciar la huelga y le decimos al presidente entréganos a nuestros hijos si querés paz, sino, vamos a seguir en las calles», advirtió Diana Lacayo, coordinadora de la AFPP.

Lacayo explicó que, además de la huelga que ellas mantendrán desde un solo punto de la capital, en diferentes lugares de Managua se estarán realizando en paralelo, por otros miembros de la AFPP, plantones y piquetes express, exigiendo también la libertad de todos los manifestantes encarcelados.

«Vamos a tener piquetes con otro grupo de la Asociación que va andar en las calles, haciendo sus piquetes y sus plantones. Nosotros no vamos a parar hasta verlos (a nuestros presos) fuera de esa cárcel, porque ellos son inocentes de toda la barbarie que han inventado. Entonces, quieren paz, que nos entreguen a nuestros hijos», insistió Lacayo.

Las madres señalaron que, a medida que pase el tiempo, en caso que el régimen no acepte liberar a los presos políticos, otros parientes se irán sumando a la huelga de hambre.

Durante la huelga de hambre, según la AFPP, los familiares de los reos políticos estarán acompañados de doctores de la Unidad Médica Nicaragüense, que velarán porque su salud se mantenga en buenas condiciones.

Demandan más presión de la Alianza Cívica

Los miembros de la AFPP aprovecharon la comparecencia para expresar su descontento ante el «poco apoyo de grandes organizaciones», en referencia a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

«Estamos molestos con las organizaciones grandes porque no están haciendo nada en favor de nuestros presos. Se están sentando con otras personas y no con las víctimas. Entonces, nosotros no podemos estar así. Que le pidan la libertad a nuestros hijos y después miremos lo que viene, ya es demasiado. Ya no podemos seguir aguantando. Por parte de la UNAB, nosotros no tenemos ningún problema, porque si nosotros convocamos a un plantón, ellos nos apoyan, pero de la Alianza siempre nos llevan que mañana, miremos esto, ahí con calma. Pero la cosa es que ya nada es con calma, la cosa es ir a las calles y decirle al pueblo nicaragüense, vamos a las calles», reclamó Lacayo, en nombre de las madres del AFPP.

Asimismo, aclararon que como Asociación les interesen otros temas como justicia, reparación, democracia, reformas electorales o elecciones, pero «sentimos que se están olvidando de nuestros hijos. Ellos ahí pasan tortura psicológica, los golpean, les roban la comida», lamentó.