Esposa de excarcelado político denuncia allanamiento y detención ilegal en Masaya

La esposa del excarcelado político David Durán, Keyla Flores, denunció este martes ante la organización de activistas y abogados Defensores del Pueblo el allanamiento y detención ilegal que vivió la noche de este lunes, a eso de las 7 de la noche, en su casa ubicada en Monimbó, Masaya.

«Entraron a mi casa sin el permiso de nadie. No mostraron ninguna orden de allanamiento, pero me dicen que van a registrar, yo les dije ‘revisen’ y no me opuse a nada», afirmó Flores.

Flores señaló que los sujetos que allanaron su casa eran policías y parapolícias de Masaya.

«Medio revisaron y tomaron fotos. Andaban como sofocados. Inmediatamente me dicen que dónde estába David, les digo que no está y ellos me dicen que ambos acabamos de venir en un taxi. Entonces les dije que si lo vieron, por qué no lo detuvieron ahí no más. Entonces me dijeron que como no estaba él, me llevarían a mí», denunció Flores.

Durante el allanamiento, los dos hijos menores de edad de Flores y Durán fueron golpeados y encañonados, únicamente, porque intentaron filmar la detención ilegal de su madre.

«Cuando mi hijo de 17 años intentó grabar, para tener evidencia, los policías lo encañonaron y a mi hija de 15 años cuando se intentó acercar la empujaron y ella quedó llorando. Ellos son menores de edad y los agredieron», señaló Flores.

La esposa del expreso político fue trasladada a las celdas de la estación policial de Masaya, donde estuvo detenida por más de tres horas, mismas en las que la Policía intentó obligarla a decir dónde estaba su esposo.

«Ellos están violando nuestros derechos. Aquí nada está normal y cualquier cosa que nos pase; a mí, mis hijos y mi esposo, acuso al ´Chino Marimba´y a la Policía, porque mi temor es que como ellos han acusado a mi esposo por supuestamente comercializar droga, en algún momento se la puedan poner», lamentó la esposa del expreso político.

Persiste asedio contra manifestantes excarcelados

La ciudadana aprovechó para denunciar que esta no es la primera ocasión, desde que su esposo fue excarcelado el 20 de mayo pasado, en la que la Policía intenta volver a apresar a su cónyuge.

«Es la tercera ocasión en la que se lo quieren llevar preso. El 20 de junio pasado se lo llevaron detenido y estuvo 7 horas en la estación, eso fue justo cuando tenía un mes de haber sido excarcelado», denunció Flores.

El abogado Julio Montenegro, miembro de la organización Defensores del Pueblo, recibió la denuncia de Flores y aseguró que el asedio contra manifestantes excarcelados es «permanente».

«Hay un asedio permanente, hay persecución, hay amenazas, les colocan pintas en las casas, hay muchos que han tenido que migrar del país a diferentes lugares del mundo. En el caso del excarcelado político David Durán, hemos visto como se ingresó al lugar y sin la respectiva orden de allanamiento, bajo alguna premisa de investigación aparentemente, los andaban persiguiendo y ahora, al igual que a otros manifestantes. Lo buscan acusar por robo o por drogas, en fin, por una serie de delitos comunes», dijo Montenegro, durante la conferencia de prensa.

Agregó que este tipo de situaciones de persecución, asedio e intentos de nuevas criminalizaciones de excarcelados políticos «demuestra que la Ley de Amnistía, lejos de dar libertad a los manifestantes, busca impunidad para los verdaderos responsables de violaciones a derechos humanos».

En los últimos dos mes, según el Colectivo Nicaragua Nunca +, se han registrado más de 100 detenciones arbitrarias de opositores del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.