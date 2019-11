Las selecciones nacionales de futbol femenino siempre sorprenden. No importa si les dan o no todas las condiciones para entrenar, si les dan viáticos o no, o si viajan en bus para llegar a su destino, lo cierto es que a ellas los que le sobra es corazón, garra, pasión, alma de guerrero, como lo demostraron una vez más este miércoles cuando se impusieron 1-0 a Panamá en el Torneo Sub-20 Femenino Uncaf «FIFA Forward», que se lleva a cabo en Guatemala.

«Las muchachas se sienten súper bien porque logramos clasificar en primer lugar en la fase de grupos, esperamos dar lo mejor de todas nosotras, nos sentimos muy motivadas por el partido de hoy», expresó Yorcelly Humphreys, autora del gol.

Le puede interesar: Nicaragua empata con Honduras en el Torneo Sub-20 Femenino Uncaf «FIFA Forward»

Humphreys fue la que le dio el triunfo a Nicaragua, siendo otra vez figura como ayer en el empate a un gol con Honduras.

«Me siento muy alegre porque cada una de mis compañeras me apoyan y gracias a ellas tengo que hacer mi trabajo, gracias a mi Nicaragua que me da fuerzas para que pongamos adelante al país. La fortaleza de este equipo es la unión, actitud y confianza», agregó la pinolera.

El Torneo Sub-20 Femenino Uncaf «FIFA Forward» es parte del fogueo con miras al Premundial Femenino a efectuarse en febrero del 2020 en República Dominicana y en el cual competirán las nicas.

Nicaragua es dirigida por la directora técnica Elna Dixon, quien se mostró orgullosa de sus pupilas.

«Cuando se ganan estos partidos difíciles, cuando tus jugadoras dejan el alma (como todas las Selecciones Femeninas) entonces y solo entonces se puede decir que 18 horas de bus no se merecen! ¡Que viva Nicaragua!», escribió en su red social de Facebook Dixon tras el duelo.

Lea además: ¿De qué se trata el Torneo Sub-20 Femenino Uncaf «Fifa Forward»?

Tras el triunfo Nicaragua celebró su victoria como se lo merece por tanto esfuerzo, a largas horas de trabajo bajo lluvia y sol.

Ahora las pinoleras están a la espera de su rival de los próximos días. Un total de nueve países se dan cita en dicho torneo.