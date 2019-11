Gustavo Porras reitera que no hay relevo en el Frente Sandinista: «Desde ya nos preparamos para el triunfo de Daniel en el 2021»

El sancionado presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, confirmó este miércoles que Daniel Ortega seguirá siendo el candidato único del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en las próximas elecciones presidenciales de 2021.

«Desde ya nos preparamos para el triunfo de Daniel en el 2021 y parte de esa preparación es la unidad entre todos los trabajadores», dijo Porras en la Asamblea Nacional de los Sindicatos de Trabajadores, trasmitida por los medios de comunicación oficialistas.

Lea También: Gustavo Porras convoca a fanáticos orteguistas a estar «pendientes de cualquier acción del enemigo»

Estas declaraciones de Porras llegan un día después que se conociera la recomendación del exguerrillero Edén Pastora, conocido como «Comandante Cero», de nombrar a un sucesor de Ortega en el FSLN en caso de «una muerte segura» del dictador.

Pastora propuso reactivar las asambleas sandinistas en todos los niveles, para elegir al sucesor de Ortega en un «gran Congreso Sandinista».

Le puede interesar: Así Daniel Ortega se apoderó del congreso del FSLN

«Yo recomendaría a nuestro comandante Daniel Ortega estructurar ese gran partido científico y que sea él que nos diga cuál va a ser el próximo candidato, el próximo dirigente cuando a nuestro comandante Dios le mande cualquier fatalidad: un derrame cerebral, una enfermedad grave, una vejez…, una muerte segura. Que sea el gran congreso el que diga es fulano y todos, por disciplina partidaria, por obediencia partidaria, apoye la decisión de ese gran congreso», dijo Pastora en un programa de un medio oficialista.

Desde que se realizaron las primeras elecciones bajo el régimen sandinista en 1984, Ortega ha sido el único candidato del FSLN. Si se presenta como candidato en las elecciones presidenciales de 2021, sería su octava candidatura presidencial.

Amenaza a los empresarios

En la Asamblea Nacional de Sindicatos, también intervino Roberto González, líder de la Central Sandinista de Trabajadores (CST), quien amenazó con sanciones y cárcel a quienes no paguen impuesto, en un claro mensaje al sector empresarial que coincide con el reciente discurso de Ortega en el que dijo que las «empresa quiere vivir a costa de exoneraciones».

«El que no cumpla con sus obligaciones después no se queje y el que evada impuesto en este país va a ser sancionados y los trabajadores decimos algo más: el que no pague que vaya preso, ese es el planteamiento de los trabajadores», dijo González.

Ortega regresó al poder en 2007 y se ha mantenido en la presidencia con fraudes electorales, sentencias judiciales de magistrados que responden a los intereses del partido gobernante, concentración de poder, control de las instituciones del Estado, represión policial y violencia de sus simpatizantes.